В Ровно международный автобус ночью забыл 17-летнюю пассажирку на заправке

Девушка сообщила, что ее случайно оставил на автозаправке водитель автобуса международного сообщения.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В ночь в службу 102 обратилась девушка, которую водитель международного автобуса случайно оставил на автозаправке. В салоне транспортного средства остались ее личные вещи и документы, а сам автобус уже направлялся в сторону Ровно.

Патрульные выехали на место, забрали 17-летнюю гражданку и отправились вслед за автобусом. Благодаря взаимодействию экипажей транспортное средство все же удалось обнаружить на автовокзале Ровно. Девушка подтвердила, что это именно тот автобус, в котором она ехала.

Во время разговора водитель объяснил, что не заметил отсутствия пассажирки. Патрульные провели с ним профилактическую беседу и подчеркнули важность внимательного отношения к пассажирам и ответственности при перевозках.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.