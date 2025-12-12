В Ровно международный автобус ночью забыл 17-летнюю пассажирку на заправке
В ночь в службу 102 обратилась девушка, которую водитель международного автобуса случайно оставил на автозаправке. В салоне транспортного средства остались ее личные вещи и документы, а сам автобус уже направлялся в сторону Ровно.
Патрульные выехали на место, забрали 17-летнюю гражданку и отправились вслед за автобусом. Благодаря взаимодействию экипажей транспортное средство все же удалось обнаружить на автовокзале Ровно. Девушка подтвердила, что это именно тот автобус, в котором она ехала.
Во время разговора водитель объяснил, что не заметил отсутствия пассажирки. Патрульные провели с ним профилактическую беседу и подчеркнули важность внимательного отношения к пассажирам и ответственности при перевозках.
