  1. В Україні

Кабмін затвердив новий порядок оцінювання стану кіберзахисту

20:59, 5 січня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Документ запроваджує єдиний державний підхід до моніторингу захищеності систем, у яких обробляються державні інформаційні ресурси, службова інформація або дані, що становлять державну таємницю.
Кабмін затвердив новий порядок оцінювання стану кіберзахисту
Фото: ukrinform.com
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Кабінет Міністрів ухвалив постанову від 31 грудня 2025 р. № 1799 «Про затвердження Порядку оцінювання стану кіберзахисту інформаційних, електронних комунікаційних та інформаційно-комунікаційних систем, об’єктів критичної інфраструктури, об’єктів критичної інформаційної інфраструктури». Про це повідомила Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації.

Документ запроваджує єдиний державний підхід до моніторингу захищеності систем, у яких обробляються державні інформаційні ресурси, службова інформація або дані, що становлять державну таємницю. Нові правила дають можливість імплементувати кращі міжнародні практики, зокрема вимоги Директиви ЄС 2022/2555 (NIS2) та стандарти серії ISO/IEC 27001 і NIST CSF.

Затверджений Порядок визначає чіткий механізм проведення оцінювання для органів державної влади, місцевого самоврядування та операторів критичної інфраструктури. Документ запроваджує чотири ключові види оцінювання: перевірку дотримання цільових профілів безпеки для авторизації систем, аналіз поточного стану кіберзахисту, оцінювання на відповідність національним стандартам та оцінку стану захищеності державних інформаційних ресурсів.

Важливою особливістю є запровадження регулярного циклу перевірок: власники систем мають проводити планове самооцінювання щороку, тоді як оператори критичної інфраструктури зобов’язані проходити зовнішнє оцінювання не рідше одного разу на два роки.

Оцінювання можуть проводити лише ті суб’єкти, які відповідають встановленим кваліфікаційним вимогам та включені до спеціального переліку, ведення якого забезпечує Адміністрація Держспецзв’язку.

Для гарантування об’єктивності та незалежності результатів порядок встановлює суворі обмеження: одному суб’єкту заборонено проводити оцінювання того самого об’єкта понад три роки поспіль, а компанії, що брали участь у створенні системи, не мають права проводити перевірку цієї системи.

Крім того, передбачено механізми позапланового оцінювання у випадках виявлення критичних кіберінцидентів або за рішенням суду, що дає можливість оперативно реагувати на виявлені недоліки в системах захисту.

Реалізація цієї постанови забезпечить створення дієвої систему моніторингу, яка базується на принципах превентивного аналізу та постійного вдосконалення.

Звіти про результати оцінювання, копії яких надсилатимуться до Держспецзв’язку, стануть основою для здійснення державного контролю та допоможуть власникам систем ефективно планувати заходи з підвищення кіберстійкості. Метою такого підходу є суттєве підвищення рівня захищеності персональних даних громадян і державних ресурсів, забезпечуючи відповідність української системи кібербезпеки сучасним світовим стандартам.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Кабінет Міністрів України

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Ціна непослідовності: Верховний Суд скасував рішення апеляції через суперечливу мотивацію

Касаційна інстанція звернула увагу на фундаментальну вимогу до судових рішень у спадкових правовідносинах.

Державну допомогу бізнесу знову контролюватиме АМКУ:  законопроєкт

Верховна Рада пропонує відновити контроль державної допомоги бізнесу та підвищити прозорість системи через АМКУ відповідно до Угоди з ЄС.

Велика Палата ЄСПЛ визнала порушення свободи вираження поглядів румунського судді у справі Danileț v. Romania

Румунський суддя, який був покараний за пости у Facebook, де обговорював реформу судової системи, виграв справу у ЄСПЛ.

Кабмін змінив правила придбання та застосування газових пістолетів та балончиків

Уряд деталізував дозвільні та контрольні процедури придбання та застосування спеціальних засобів самооборони.

Велика Палата: ВРП не має права оцінювати законність судового рішення та перевіряти його правовий зміст

Відстоювання суддею своєї позиції, не свідчить про намір уникнути як адміністративної, так і дисциплінарної відповідальності, а також про відверте ігнорування ним правил етичної поведінки - Велика Палата.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]