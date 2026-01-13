  1. В Україні

$100 за кожен iPhone: на Буковині затримали митника на схемі контрабанди техніки Apple, фото

13:00, 13 січня 2026
Під час слідчих дій дружина митника намагалася приховати гроші та викинула їх у втулці від туалетного паперу за вікно.
$100 за кожен iPhone: на Буковині затримали митника на схемі контрабанди техніки Apple, фото
У Державному бюро розслідувань повідомили про затримання заступника начальника одного з митних постів Чернівецької митниці. Посадовця затримали під час одержання неправомірної вигоди за сприяння у незаконному ввезенні в Україну мобільних телефонів марки Apple.

Як повідомили в ДБР, митник діяв у змові з підприємцями та допомагав їм ввозити топові моделі iPhone, приховуючи техніку від митного контролю та забезпечуючи несплату обов’язкових платежів. За свої «послуги» посадовець отримував по 100 доларів США за кожен незаконно ввезений телефон.

До так званого «пакета послуг» входили поради щодо способів приховування техніки під час перетину кордону, а також гарантування безперешкодного проїзду через митний пост. За даними слідства, лише від одного підприємця за перевезення однієї партії ґаджетів посадовець отримав 10,4 тисячі доларів США.

Затримання відбулося під час отримання частини хабаря. Частину коштів митник раніше отримував поштовими відправленнями. Після останнього переміщення техніки він доручив передати 4,2 тисячі доларів США своїй дружині. Під час слідчих дій жінка намагалася приховати гроші, викинувши їх за вікно у втулці від туалетного паперу, вказують у ДБР.

Працівники ДБР також провели обшуки за місцем проживання фігуранта та на митниці. Під час обшуків правоохоронці вилучили майже пів мільйона гривень у різній іноземній валюті, картки іноземних банків та мобільні телефони.

Досудове розслідування триває.

Правоохоронці встановлюють інших посадових осіб митниці, які можуть бути причетними до протиправної діяльності.

Працівнику митниці повідомлено про підозру за фактом одержання неправомірної вигоди службовою особою, вчиненого за попередньою змовою групою осіб (ч. 3 ст. 368 КК України).

Санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативною внесення застави.

митниця ДБР

