Верховна Рада проголосувала за звільнення Василя Малюка з посади голови СБУ

Василь Малюк залишає посаду очільника СБУ.

Парламент у вівторок, 13 січня, проголосував за звільнення з посали голови Служби безпеки України Василя Малюка.

Рішення підтримало 235 депутатів.

Перед цим Президент Володимир Зеленський провів зустріч із Василем Малюком та обговорив із ним кандидатури, щоб обрати нового голову СБУ.

Василь Малюк заявив, що йде з посади голови СБУ, водночас залишаючись у системі Служби безпеки для реалізації асиметричних спеціальних операцій стратегічного рівня.

Згодом до Верховної Ради надійшло подання Президента України Володимира Зеленського про звільнення Василя Малюка з посади голови Служби безпеки України.

