  1. В Украине

Верховная Рада проголосовала за увольнение Василия Малюка с должности главы СБУ

14:11, 13 января 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Василий Малюк покидает пост главы СБУ.
Верховная Рада проголосовала за увольнение Василия Малюка с должности главы СБУ
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Во вторник, 13 января, парламент проголосовал за увольнение с должности главы Службы безопасности Украины Василия Малюка.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Решение поддержало 235 депутатов.

Перед этим Президент Владимир Зеленский провел встречу с Василием Малюком и обсудил с ним кандидатуры для избрания нового главы СБУ.

Василий Малюк заявил, что покидает должность главы СБУ, при этом остается в системе Службы безопасности для реализации асимметричных специальных операций стратегического уровня.

Позже в Верховную Раду поступило представление Президента Украины Владимира Зеленского об увольнении Василия Малюка с должности главы Службы безопасности Украины.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

СБУ Верховная Рада Украины

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Штраф преждевременный: суд в Тячеве приостановил привлечение матери несовершеннолетнего к ответственности

Суд напомнил полиции, что телесные повреждения требуют не формального протокола, а полноценной оценки ДТП.

В Украине планируют внедрить реестр счетов и финмониторинг по стандартам ЕС

В Украине готовят законодательные изменения, направленные на присоединение к Единой зоне платежей в евро SEPA, которые предусматривают обновление правил финансового мониторинга.

Критерий средней оплаты для гиг-специалистов хотят уточнить: что меняет новый законопроект о Дія Сіті

В Украине хотят упростить условия для IT-компаний и стартапов, чтобы они привлекали больше инвестиций и оставались работать внутри страны.

В Украине планируют запретить русский язык в частных школах ради национальной безопасности

Частные школы могут лишиться права на свободный выбор языка образовательного процесса.

Более 100 млрд грн понадобится на повышение минимальной пенсии до 7374 грн — законопроект

Законопроект предусматривает поэтапное повышение минимальной пенсии в течение 2026 года.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]