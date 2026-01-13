Верховная Рада проголосовала за увольнение Василия Малюка с должности главы СБУ

Василий Малюк покидает пост главы СБУ.

Во вторник, 13 января, парламент проголосовал за увольнение с должности главы Службы безопасности Украины Василия Малюка.

Решение поддержало 235 депутатов.

Перед этим Президент Владимир Зеленский провел встречу с Василием Малюком и обсудил с ним кандидатуры для избрания нового главы СБУ.

Василий Малюк заявил, что покидает должность главы СБУ, при этом остается в системе Службы безопасности для реализации асимметричных специальных операций стратегического уровня.

Позже в Верховную Раду поступило представление Президента Украины Владимира Зеленского об увольнении Василия Малюка с должности главы Службы безопасности Украины.

