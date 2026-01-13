  1. Судова практика
Через помилку поліції водія оштрафували на 17 тисяч — апеляція скасувала покарання

13:36, 13 січня 2026
Суд першої інстанції визнав винним не того водія, поклавшись на помилкові дані поліції.
Через помилку поліції водія оштрафували на 17 тисяч — апеляція скасувала покарання
Ілюстративне фото, джерело - cntime.cn.ua
Помилкова ідентифікація водія під час оформлення адміністративного правопорушення може призвести до незаконного притягнення до відповідальності та подальшого скасування судового рішення.

Як повідомляє Рівненський апеляційний суд, саме з такою ситуацією зіткнувся 38-річний житель Рівного: через неперевірені анкетні дані, внесені поліцейськими до протоколу, його визнали винним у керуванні автомобілем у стані наркотичного сп’яніння та застосували суворе адміністративне стягнення.

Втім, апеляційний перегляд справи засвідчив істотні порушення процедури встановлення особи правопорушника, що стало підставою для скасування постанови місцевого суду.

Обставини справи

Місцевий суд визнав чоловіка винним у керуванні транспортним засобом у стані наркотичного сп’яніння (ч. 1 ст. 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення, далі у тексті — КУпАП) та застосував штраф, передбачений санкцією статті, — 17 000 гривень із позбавленням права керувати транспортними засобами упродовж року.   

Особа, притягнена до адмінвідповідальності, оскаржила постанову суду першої інстанції до Рівненського апеляційного суду. Захисник рівнянина наполягав на тому, що за кермом автомобіля не міг бути його довіритель, а поліцейські внесли до протоколу анкетні дані, які вказав водій іномарки, не перевіривши їх достовірність. Просив скасувати постанову суду першої інстанції, а провадження у справі закрити у зв’язку з відсутністю в діях його підзахисного складу адміністративного правопорушення.

Що вирішила апеляція

Апеляційний суд прийшов до висновку про задоволення апеляційної скарги захисника, зважаючи на наступне.

Суд з’ясував, що торік 29 серпня близько півдня працівники поліції на вулиці Захисників Маріуполя в Рівному зупинили автомобіль «КІА Niro». У водія транспортного засобу були виразні ознаки наркотичного сп’яніння: звужені зіниці, які не реагують на світло, виражене тремтіння пальців рук та неприродна блідість обличчя. Оскільки чоловік відмовився від проходження медичного огляду на стан наркотичного сп’яніння, чим порушив п. 2.5 Правил дорожнього руху, поліцейські склали на водія адміністративний протокол за ч.1 ст. 130 КУпАП. Місцевий суд за клопотанням захисника декілька разів відкладав судові засідання та, зважаючи на дотримання розумних строків при розгляді справи, постановив рішення, яким визнав 38-річного рівнянина винним у керуванні автомобілем у стані наркотичного сп’яніння й застосував до нього стягнення відповідно до санкції згаданої статті.

Рівненський апеляційний суд скасував оскаржену постанову суду попередньої інстанції, оскільки не зміг погодитися з такою позицією.

До матеріалів справи долучена фототаблиця та відео з нагрудної камери поліцейського, на якій працівники поліції спілкуються з іншим чоловіком (див.фото), а не з особою, яку місцевий суд притягнув до адмінвідповідальності, і яка брала безпосередню участь у засіданні в суді апеляційної інстанції.

Перегляд подібних рішень в апеляційному суді непоодинокий, оскільки поліцейські складають адмініпротоколи не на ту особу через неправильне встановлення особи правопорушника, які нерідко не надають документів для огляду.    

Якщо місцевий суд притягнув не ту особу до адміністративної відповідальності — це прямий шлях до оскарження такого судового рішення в апеляційному порядку.

Верховний Суд вказує, що неправильне визначення суб’єкта правопорушення (особи) є істотним порушенням процедури розгляду справи, та є підставою для скасування такого судового рішення, адже відповідальність настає тільки за вчинення правопорушення конкретною винною особою.

Використовуючи права, передбачені ст. 268 КУпАП (знайомство з матеріалами, подання доказів, залучення адвоката), особа, яку суд притягнув до адміністративної відповідальності, та його захисник в апеляційному суді довели, що за кермом іномарки перебував чоловік, який надав поліцейським анкетні дані, що належать іншій особі.

