  1. Судебная практика
  2. / В Украине

Из-за ошибки полиции водителя оштрафовали на 17 тысяч — апелляция отменила наказание

13:36, 13 января 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Суд первой инстанции признал виновным не того водителя, положившись на ошибочные данные полиции.
Из-за ошибки полиции водителя оштрафовали на 17 тысяч — апелляция отменила наказание
Иллюстративное фото, источник - cntime.cn.ua
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Ошибочная идентификация водителя при оформлении административного правонарушения может привести к незаконному привлечению к ответственности и последующей отмене судебного решения.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Как сообщает Ровенский апелляционный суд, именно с такой ситуацией столкнулся 38-летний житель Ровно: из-за непроверенных анкетных данных, внесенных полицейскими в протокол, его признали виновным в управлении автомобилем в состоянии наркотического опьянения и применили строгое административное взыскание.

Вместе с тем апелляционный пересмотр дела засвидетельствовал существенные нарушения процедуры установления личности правонарушителя, что стало основанием для отмены постановления местного суда.

Обстоятельства дела

Местный суд признал мужчину виновным в управлении транспортным средством в состоянии наркотического опьянения (ч. 1 ст. 130 Кодекса Украины об административных правонарушениях, далее по тексту — КУоАП) и применил штраф, предусмотренный санкцией статьи, — 17 000 гривен с лишением права управления транспортными средствами сроком на один год.

Лицо, привлеченное к административной ответственности, обжаловало постановление суда первой инстанции в Ровенский апелляционный суд. Защитник ровенчанина настаивал на том, что за рулем автомобиля не мог находиться его доверитель, а полицейские внесли в протокол анкетные данные, которые указал водитель иномарки, не проверив их достоверность. Просил отменить постановление суда первой инстанции, а производство по делу закрыть в связи с отсутствием в действиях его подзащитного состава административного правонарушения.

Что решила апелляция

Апелляционный суд пришел к выводу об удовлетворении апелляционной жалобы защитника, учитывая следующее.

Суд установил, что в прошлом году 29 августа около полудня работники полиции на улице Защитников Мариуполя в Ровно остановили автомобиль «КІА Niro». У водителя транспортного средства имелись выраженные признаки наркотического опьянения: суженные зрачки, которые не реагируют на свет, выраженное дрожание пальцев рук и неестественная бледность лица. Поскольку мужчина отказался от прохождения медицинского осмотра на состояние наркотического опьянения, чем нарушил п. 2.5 Правил дорожного движения, полицейские составили на водителя административный протокол по ч. 1 ст. 130 КУоАП. Местный суд по ходатайству защитника несколько раз откладывал судебные заседания и, учитывая соблюдение разумных сроков при рассмотрении дела, вынес решение, которым признал 38-летнего ровенчанина виновным в управлении автомобилем в состоянии наркотического опьянения и применил к нему взыскание в соответствии с санкцией упомянутой статьи.

Ровенский апелляционный суд отменил обжалуемое постановление суда предыдущей инстанции, поскольку не смог согласиться с такой позицией.

К материалам дела приобщена фототаблица и видео с нагрудной камеры полицейского, на которых работники полиции общаются с другим мужчиной (см. фото), а не с лицом, которое местный суд привлек к административной ответственности и которое принимало непосредственное участие в заседании суда апелляционной инстанции.

Пересмотр подобных решений в апелляционном суде не является единичным, поскольку полицейские составляют административные протоколы не на то лицо из-за неправильного установления личности правонарушителя, которые нередко не предоставляют документы для осмотра.

Если местный суд привлек к административной ответственности не то лицо — это прямой путь к обжалованию такого судебного решения в апелляционном порядке.

Верховный Суд указывает, что неправильное определение субъекта правонарушения (лица) является существенным нарушением процедуры рассмотрения дела и является основанием для отмены такого судебного решения, поскольку ответственность наступает только за совершение правонарушения конкретным виновным лицом.

Используя права, предусмотренные ст. 268 КУоАП (ознакомление с материалами, представление доказательств, привлечение адвоката), лицо, которое суд привлек к административной ответственности, и его защитник в апелляционном суде доказали, что за рулем иномарки находился мужчина, который предоставил полицейским анкетные данные, принадлежащие другому лицу.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

суд Ровно апелляция апелляционные суды

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Штраф преждевременный: суд в Тячеве приостановил привлечение матери несовершеннолетнего к ответственности

Суд напомнил полиции, что телесные повреждения требуют не формального протокола, а полноценной оценки ДТП.

В Украине планируют внедрить реестр счетов и финмониторинг по стандартам ЕС

В Украине готовят законодательные изменения, направленные на присоединение к Единой зоне платежей в евро SEPA, которые предусматривают обновление правил финансового мониторинга.

Критерий средней оплаты для гиг-специалистов хотят уточнить: что меняет новый законопроект о Дія Сіті

В Украине хотят упростить условия для IT-компаний и стартапов, чтобы они привлекали больше инвестиций и оставались работать внутри страны.

В Украине планируют запретить русский язык в частных школах ради национальной безопасности

Частные школы могут лишиться права на свободный выбор языка образовательного процесса.

Более 100 млрд грн понадобится на повышение минимальной пенсии до 7374 грн — законопроект

Законопроект предусматривает поэтапное повышение минимальной пенсии в течение 2026 года.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]