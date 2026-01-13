Из-за ошибки полиции водителя оштрафовали на 17 тысяч — апелляция отменила наказание

Суд первой инстанции признал виновным не того водителя, положившись на ошибочные данные полиции.

Ошибочная идентификация водителя при оформлении административного правонарушения может привести к незаконному привлечению к ответственности и последующей отмене судебного решения.

Как сообщает Ровенский апелляционный суд, именно с такой ситуацией столкнулся 38-летний житель Ровно: из-за непроверенных анкетных данных, внесенных полицейскими в протокол, его признали виновным в управлении автомобилем в состоянии наркотического опьянения и применили строгое административное взыскание.

Вместе с тем апелляционный пересмотр дела засвидетельствовал существенные нарушения процедуры установления личности правонарушителя, что стало основанием для отмены постановления местного суда.

Обстоятельства дела

Местный суд признал мужчину виновным в управлении транспортным средством в состоянии наркотического опьянения (ч. 1 ст. 130 Кодекса Украины об административных правонарушениях, далее по тексту — КУоАП) и применил штраф, предусмотренный санкцией статьи, — 17 000 гривен с лишением права управления транспортными средствами сроком на один год.

Лицо, привлеченное к административной ответственности, обжаловало постановление суда первой инстанции в Ровенский апелляционный суд. Защитник ровенчанина настаивал на том, что за рулем автомобиля не мог находиться его доверитель, а полицейские внесли в протокол анкетные данные, которые указал водитель иномарки, не проверив их достоверность. Просил отменить постановление суда первой инстанции, а производство по делу закрыть в связи с отсутствием в действиях его подзащитного состава административного правонарушения.

Что решила апелляция

Апелляционный суд пришел к выводу об удовлетворении апелляционной жалобы защитника, учитывая следующее.

Суд установил, что в прошлом году 29 августа около полудня работники полиции на улице Защитников Мариуполя в Ровно остановили автомобиль «КІА Niro». У водителя транспортного средства имелись выраженные признаки наркотического опьянения: суженные зрачки, которые не реагируют на свет, выраженное дрожание пальцев рук и неестественная бледность лица. Поскольку мужчина отказался от прохождения медицинского осмотра на состояние наркотического опьянения, чем нарушил п. 2.5 Правил дорожного движения, полицейские составили на водителя административный протокол по ч. 1 ст. 130 КУоАП. Местный суд по ходатайству защитника несколько раз откладывал судебные заседания и, учитывая соблюдение разумных сроков при рассмотрении дела, вынес решение, которым признал 38-летнего ровенчанина виновным в управлении автомобилем в состоянии наркотического опьянения и применил к нему взыскание в соответствии с санкцией упомянутой статьи.

Ровенский апелляционный суд отменил обжалуемое постановление суда предыдущей инстанции, поскольку не смог согласиться с такой позицией.

К материалам дела приобщена фототаблица и видео с нагрудной камеры полицейского, на которых работники полиции общаются с другим мужчиной (см. фото), а не с лицом, которое местный суд привлек к административной ответственности и которое принимало непосредственное участие в заседании суда апелляционной инстанции.

Пересмотр подобных решений в апелляционном суде не является единичным, поскольку полицейские составляют административные протоколы не на то лицо из-за неправильного установления личности правонарушителя, которые нередко не предоставляют документы для осмотра.

Если местный суд привлек к административной ответственности не то лицо — это прямой путь к обжалованию такого судебного решения в апелляционном порядке.

Верховный Суд указывает, что неправильное определение субъекта правонарушения (лица) является существенным нарушением процедуры рассмотрения дела и является основанием для отмены такого судебного решения, поскольку ответственность наступает только за совершение правонарушения конкретным виновным лицом.

Используя права, предусмотренные ст. 268 КУоАП (ознакомление с материалами, представление доказательств, привлечение адвоката), лицо, которое суд привлек к административной ответственности, и его защитник в апелляционном суде доказали, что за рулем иномарки находился мужчина, который предоставил полицейским анкетные данные, принадлежащие другому лицу.

