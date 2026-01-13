Штраф передчасний: суд у Тячеві зупинив притягнення матері неповнолітнього до відповідальності

Суд нагадав поліції, що тілесні ушкодження вимагають не формального протоколу, а повноцінної оцінки ДТП.

Суд у Тячеві не притягнув матір неповнолітнього до адміністративної відповідальності у зв’язку з дорожньо-транспортною пригодою, в якій її син керував мотоциклом без посвідчення водія та державного номерного знака. Матеріали справи були повернуті поліції для належного оформлення через виявлення істотних процесуальних порушень та неврахування можливих ознак кримінального правопорушення. Внаслідок ДТП жінка-пішохід отримала тілесні ушкодження.

Адміністративна кваліфікація vs кримінальні ознаки

На початку січня 2026 року Тячівський районний суд Закарпатської області розглянув матеріали справи №307/4951/25 про притягнення до адміністративної відповідальності за вчинене правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 184 КУпАП.

Відповідно до протоколу про адміністративне правопорушення, жінці інкримінувалося ухилення від виконання батьківських обов’язків. За даними Тячівського районного відділу ГУНП у Закарпатській області, 22 листопада 2025 року близько 20:00 її неповнолітній син керував транспортним засобом – мотоциклом марки «BSE S-10» – без державного номерного знака та без посвідчення водія. Рухаючись вулицею Головна в селі Руська Мокра, він наїхав на жінку-пішохода.

У матеріалах справи зазначено, що мотоцикліст порушив правила дорожнього руху, втратив контроль над транспортним засобом і внаслідок падіння зачепив жінку, яка рухалася проїжджою частиною. Потерпілу було доставлено до медичного закладу, де їй діагностували закриту черепно-мозкову травму та струс головного мозку.

Під час судового засідання мати неповнолітнього пояснила, що про дорожньо-транспортну пригоду дізналася зі слів доньки. Вона підтвердила відшкодування витрат на лікування потерпілої та наголосила, що не заохочувала і не надавала дозволу синові керувати транспортним засобом.

Поліція вважала, що жінка ухилилася від виконання батьківських обов’язків, передбачених ст. 150 Сімейного кодексу України, внаслідок чого її неповнолітній син здійснив наїзд на пішохода, за що, на думку правоохоронців, передбачена відповідальність за ч. 3 ст. 184 КУпАП. Саме така правова оцінка дій матері стала підставою для складання протоколу про адміністративне правопорушення та формування відповідних матеріалів справи.

Водночас у рапорті, долученому до адміністративного протоколу, зафіксовано надходження повідомлення зі служби 102 про дорожньо-транспортну пригоду, внаслідок якої 40-річна жінка-пішохід перебувала у тяжкому стані. Згідно з довідкою КНП «Тячівська районна лікарня», потерпіла отримала тілесні ушкодження у вигляді закритої черепно-мозкової травми та струсу головного мозку. Обставини ДТП фіксувалися слідчим, який оформив протокол огляду місця дорожньо-транспортної пригоди та схему до нього.

Досліджуючи обставини ДТП, суд проаналізував не лише сам факт дорожньо-транспортної пригоди, а й увесь процесуальний шлях, яким пішов Тячівський РВП ГУНП у Закарпатській області. Суттєвим стало те, що поліція кваліфікувала подію виключно в межах адміністративного провадження, не надавши належної оцінки можливим ознакам кримінального правопорушення.

Процесуальні прогалини і відсутність експертизи

Розглянувши матеріали, які надійшли від Тячівського РВП ГУНП у Закарпатській області, суд звернув увагу на принциповий аспект: унаслідок дорожньо-транспортної пригоди потерпілій було заподіяно тілесні ушкодження. При цьому в адміністративній справі були відсутні будь-які відомості про рішення, прийняті в межах кримінального процесу. Зокрема, матеріали не містили інформації про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань, про відмову у такому внесенні або про закриття кримінального провадження.

Суд нагадав, що за ч. 2 розділу ІХ Інструкції з оформлення поліцейськими матеріалів про адміністративні правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, затвердженої наказом МВС України від 07.11.2015 № 1395, встановлено чіткий алгоритм дій у випадках ДТП із потерпілими. За наявності тілесних ушкоджень поліція зобов’язана викликати слідчо-оперативну групу, яка проводить необхідні процесуальні дії відповідно до вимог Кримінального процесуального кодексу України.

На переконання суду, правоохоронні органи не можуть обмежуватися складанням формального адміністративного протоколу або поверхневим оглядом місця події без дотримання встановлених процедур. Метою таких дій є повне та об’єктивне з’ясування всіх юридично значущих фактів, зокрема характеру і ступеня тяжкості тілесних ушкоджень. Саме це забезпечує законність процесуальних рішень і правильність подальшої правової кваліфікації події.

«Проте до вказаного протоколу не долучено жодних даних щодо прийнятого рішення в рамках кримінально-процесуального закону, зокрема щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань чи закриття провадження», – наголосив суд.

Такж суд підкреслив, що визначення ступеня тяжкості тілесних ушкоджень належить виключно до компетенції судово-медичного експерта. Така оцінка здійснюється відповідно до вимог КК України, КПК України та спеціальних правил судово-медичної експертизи. У свою чергу слідчий зобов’язаний забезпечити призначення і проведення відповідної експертизи.

У рішенні суду зазначено, що посадові особи Тячівського РВП ГУНП у Закарпатській області не вжили достатніх заходів для всебічного дослідження події та не забезпечили встановлення ступеня тяжкості тілесних ушкоджень, отриманих потерпілою.

Посилаючись на ч. 4 ст. 184 КУпАП, суд звернув увагу на суттєвий момент: у разі вчинення неповнолітніми діянь, які містять ознаки кримінального правопорушення, відповідальність покладається на батьків або осіб, які їх замінюють. Санкція цієї норми передбачає накладення штрафу в розмірі 100-300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, тобто 1700-5100 грн.

Натомість кваліфікація поліції за ч. 3 ст. 184 КУпАП передбачала відповідальність матері за ухилення від виконання батьківських обов’язків у разі вчинення неповнолітнім адміністративного правопорушення без ознак кримінального правопорушення. Санкція цієї частини встановлює штраф у розмірі від 51 до 85 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 867-1445 грн. Така різниця у санкціях наочно демонструє відмінність між адміністративною оцінкою події та ситуацією, коли йдеться про можливий кримінальний аспект.

На переконання суду, справа не може бути розглянута по суті в межах адміністративного провадження доти, доки не будуть встановлені всі істотні факти дорожньо-транспортної пригоди. Наявність тілесних ушкоджень у потерпілої потребує повноцінної перевірки в межах кримінального провадження, а також призначення і проведення судово-медичної експертизи. Лише після цього можлива належна правова оцінка дій неповнолітнього та правильне визначення кваліфікації дій його матері.

За таких обставин суд постановив: повернути матеріали справи про притягнення до адміністративної відповідальності за ч. 3 ст. 184 КУпАП до Тячівського РВП ГУНП у Закарпатській області – для належного оформлення.

Автор: Валентин Коваль

