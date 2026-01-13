Штраф преждевременный: суд в Тячеве приостановил привлечение матери несовершеннолетнего к ответственности

Суд напомнил полиции, что телесные повреждения требуют не формального протокола, а полноценной оценки ДТП.

Суд в Тячеве не привлек мать несовершеннолетнего к административной ответственности в связи с дорожно-транспортным происшествием, в котором ее сын управлял мотоциклом без водительского удостоверения и государственного номерного знака. Материалы дела были возвращены полиции для надлежащего оформления в связи с выявлением существенных процессуальных нарушений и невключением возможных признаков уголовного правонарушения. В результате ДТП женщина-пешеход получила телесные повреждения.

Административная квалификация vs уголовные признаки

В начале января 2026 года Тячевский районный суд Закарпатской области рассмотрел материалы дела №307/4951/25 о привлечении к административной ответственности за совершенное правонарушение, предусмотренное ч. 3 ст. 184 КУоАП.

Согласно протоколу об административном правонарушении, женщине инкриминировалось уклонение от выполнения родительских обязанностей. По данным Тячевского районного отдела ГУНП в Закарпатской области, 22 ноября 2025 года около 20:00 ее несовершеннолетний сын управлял транспортным средством – мотоциклом марки «BSE S-10» – без государственного номерного знака и без водительского удостоверения. Двигаясь по улице Главная в селе Русская Мокра, он наехал на женщину-пешехода.

В материалах дела указано, что мотоциклист нарушил правила дорожного движения, потерял контроль над транспортным средством и в результате падения задел женщину, которая двигалась по проезжей части. Пострадавшую доставили в медицинское учреждение, где ей диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга.

Во время судебного заседания мать несовершеннолетнего пояснила, что о дорожно-транспортном происшествии узнала со слов дочери. Она подтвердила возмещение расходов на лечение пострадавшей и подчеркнула, что не поощряла и не давала разрешение сыну управлять транспортным средством.

Полиция считала, что женщина уклонилась от выполнения родительских обязанностей, предусмотренных ст. 150 Семейного кодекса Украины, вследствие чего ее несовершеннолетний сын совершил наезд на пешехода, за что, по мнению правоохранителей, предусмотрена ответственность по ч. 3 ст. 184 КУоАП. Именно такая правовая оценка действий матери стала основанием для составления протокола об административном правонарушении и формирования соответствующих материалов дела.

В то же время в рапорте, приложенном к административному протоколу, зафиксировано поступление сообщения от службы 102 о дорожно-транспортном происшествии, в результате которого 40-летняя женщина-пешеход находилась в тяжелом состоянии. Согласно справке КП «Тячевская районная больница», пострадавшая получила телесные повреждения в виде закрытой черепно-мозговой травмы и сотрясения головного мозга. Обстоятельства ДТП фиксировались следователем, который оформил протокол осмотра места дорожно-транспортного происшествия и схему к нему.

Исследуя обстоятельства ДТП, суд проанализировал не только сам факт дорожно-транспортного происшествия, но и весь процессуальный путь, пройденный Тячевским РВП ГУНП в Закарпатской области. Существенным стало то, что полиция квалифицировала событие исключительно в рамках административного производства, не оценив надлежащим образом возможные признаки уголовного правонарушения.

Процессуальные пробелы и отсутствие экспертизы

Рассмотрев материалы, поступившие от Тячевского РВП ГУНП в Закарпатской области, суд обратил внимание на принципиальный аспект: в результате дорожно-транспортного происшествия пострадавшей были причинены телесные повреждения. При этом в административном деле отсутствовали какие-либо сведения о решениях, принятых в рамках уголовного процесса. В частности, материалы не содержали информации о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований, об отказе во внесении таких сведений или о закрытии уголовного производства.

Суд напомнил, что согласно ч. 2 раздела IX Инструкции по оформлению полицейскими материалов об административных правонарушениях в сфере обеспечения безопасности дорожного движения, утвержденной приказом МВД Украины от 07.11.2015 № 1395, установлен четкий алгоритм действий в случаях ДТП с пострадавшими. При наличии телесных повреждений полиция обязана вызвать следственно-оперативную группу, которая проводит необходимые процессуальные действия в соответствии с требованиями УПК Украины.

По мнению суда, правоохранительные органы не могут ограничиваться составлением формального административного протокола или поверхностным осмотром места происшествия без соблюдения установленных процедур. Цель таких действий – полное и объективное выяснение всех юридически значимых фактов, включая характер и степень тяжести телесных повреждений. Это обеспечивает законность процессуальных решений и правильность дальнейшей правовой квалификации события.

«Однако к указанному протоколу не приложены никакие данные о принятом решении в рамках уголовно-процессуального закона, в частности о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований или о закрытии производства», – подчеркнул суд.

Также суд отметил, что определение степени тяжести телесных повреждений относится исключительно к компетенции судебно-медицинского эксперта. Такая оценка проводится в соответствии с требованиями УК Украины, УПК Украины и специальных правил судебно-медицинской экспертизы. В свою очередь, следователь обязан обеспечить назначение и проведение соответствующей экспертизы.

В решении суда указано, что должностные лица Тячевского РВП ГУНП в Закарпатской области не предприняли достаточных мер для всестороннего исследования события и не обеспечили установление степени тяжести телесных повреждений, полученных пострадавшей.

Ссылаясь на ч. 4 ст. 184 КУоАП, суд обратил внимание на существенный момент: в случае совершения несовершеннолетними действий, которые содержат признаки уголовного правонарушения, ответственность возлагается на родителей или лиц, их заменяющих. Санкция этой нормы предусматривает наложение штрафа в размере 100–300 необлагаемых минимумов доходов граждан, то есть 1700–5100 грн.

В то же время квалификация полиции по ч. 3 ст. 184 КУоАП предусматривала ответственность матери за уклонение от выполнения родительских обязанностей в случае совершения несовершеннолетним административного правонарушения без признаков уголовного правонарушения. Санкция этой части устанавливает штраф в размере от 51 до 85 необлагаемых минимумов доходов граждан, что составляет 867–1445 грн. Такая разница в санкциях наглядно демонстрирует отличие между административной оценкой события и ситуацией, когда речь идет о возможном уголовном аспекте.

По мнению суда, дело не может быть рассмотрено по существу в рамках административного производства до установления всех существенных фактов дорожно-транспортного происшествия. Наличие телесных повреждений у пострадавшей требует полноценной проверки в рамках уголовного производства, а также назначения и проведения судебно-медицинской экспертизы. Только после этого возможна надлежащая правовая оценка действий несовершеннолетнего и правильное определение квалификации действий его матери.

В этих обстоятельствах суд постановил: вернуть материалы дела о привлечении к административной ответственности по ч. 3 ст. 184 КУоАП в Тячевский РВП ГУНП в Закарпатской области – для надлежащего оформления.

Автор: Валентин Коваль

