Застосування норм цивільного та цивільного процесуального права у різних категоріях спорів — огляд практики ОП КЦС ВС

Огляд формує цілісне уявлення про сучасні підходи ВС до застосування норм приватного права та цивільного процесу і слугує орієнтиром для однакового, послідовного й передбачуваного правозастосування у судовій практиці.

Верховний Суд оприлюднив огляд правових висновків Об’єднаної палати Касаційного цивільного суду ВС щодо застосування норм цивільного та цивільного процесуального права у різних категоріях спорів

Основну увагу зосереджено на визначенні належних способів судового захисту, співвідношенні речово-правових і зобов’язально-правових засобів захисту, а також на критеріях ефективності судового захисту залежно від характеру порушеного права чи інтересу.

В огляді узагальнено підходи Верховного Суду до вирішення спорів, що виникають із земельних, спадкових, сімейних, трудових, житлових і договірних правовідносин, зокрема щодо умов виникнення, здійснення та припинення суб’єктивних прав, меж диспозитивності сторін і значення принципів добросовісності та правової визначеності.

Окрему увагу приділено питанням відшкодування майнової та моральної шкоди, тлумаченню норм про солідарну відповідальність, позовну давність, недійсність правочинів і наслідки їх виконання, а також особливостям правового режиму окремих речових прав.

Крім того, висвітлено процесуальні правові позиції щодо юрисдикції та підсудності, доказування, апеляційного й касаційного оскарження, участі прокурора та адвоката в цивільному процесі, а також судового контролю за виконанням судових рішень, зокрема у справах за скаргами на дії чи бездіяльність державного виконавця.

