Применение норм гражданского и гражданского процессуального права в различных категориях споров — обзор практики ОП КГС ВС

Обзор формирует целостное представление о современных подходах Верховного Суда к применению норм частного права и гражданского процесса и служит ориентиром для единообразного, последовательного и предсказуемого правоприменения в судебной практике.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Верховный Суд обнародовал обзор правовых выводов Объединенной палаты Кассационного гражданского суда ВС относительно применения норм гражданского и гражданского процессуального права в различных категориях споров.

Основное внимание сосредоточено на определении надлежащих способов судебной защиты, соотношении вещно-правовых и обязательственно-правовых средств защиты, а также на критериях эффективности судебной защиты в зависимости от характера нарушенного права или интереса.

В обзоре обобщены подходы Верховного Суда к разрешению споров, возникающих из земельных, наследственных, семейных, трудовых, жилищных и договорных правоотношений, в частности относительно условий возникновения, осуществления и прекращения субъективных прав, пределов диспозитивности сторон и значения принципов добросовестности и правовой определенности.

Отдельное внимание уделено вопросам возмещения имущественного и морального вреда, толкованию норм о солидарной ответственности, исковой давности, недействительности сделок и последствиям их исполнения, а также особенностям правового режима отдельных вещных прав.

Кроме того, освещены процессуальные правовые позиции по вопросам юрисдикции и подсудности, доказывания, апелляционного и кассационного обжалования, участия прокурора и адвоката в гражданском процессе, а также судебного контроля за исполнением судебных решений, в том числе по делам по жалобам на действия или бездействие государственного исполнителя.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.