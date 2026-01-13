Применение норм гражданского и гражданского процессуального права в различных категориях споров — обзор практики ОП КГС ВС
Верховный Суд обнародовал обзор правовых выводов Объединенной палаты Кассационного гражданского суда ВС относительно применения норм гражданского и гражданского процессуального права в различных категориях споров.
Основное внимание сосредоточено на определении надлежащих способов судебной защиты, соотношении вещно-правовых и обязательственно-правовых средств защиты, а также на критериях эффективности судебной защиты в зависимости от характера нарушенного права или интереса.
В обзоре обобщены подходы Верховного Суда к разрешению споров, возникающих из земельных, наследственных, семейных, трудовых, жилищных и договорных правоотношений, в частности относительно условий возникновения, осуществления и прекращения субъективных прав, пределов диспозитивности сторон и значения принципов добросовестности и правовой определенности.
Отдельное внимание уделено вопросам возмещения имущественного и морального вреда, толкованию норм о солидарной ответственности, исковой давности, недействительности сделок и последствиям их исполнения, а также особенностям правового режима отдельных вещных прав.
Кроме того, освещены процессуальные правовые позиции по вопросам юрисдикции и подсудности, доказывания, апелляционного и кассационного обжалования, участия прокурора и адвоката в гражданском процессе, а также судебного контроля за исполнением судебных решений, в том числе по делам по жалобам на действия или бездействие государственного исполнителя.
