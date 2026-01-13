Який мінімальний страховий внесок у 2026 році — він важливий для майбутньої пенсії

У ПФУ нагадали, щоб повний місяць був зарахований до страхового стажу, за працівника має бути сплачено ЄСВ не менше мінімального страхового внеску.

Фото: rv.tax.gov.ua

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Головне управління Пенсійного фонду України в Херсонській області нагадало про мінімальний страховий внесок у 2026 році.

Там нагадали, що з 1 січня 2026 року мінімальна заробітна плата в Україні становить 8 647 грн.

Якщо працівник відпрацював повний місяць, але його заробітна плата є меншою за встановлений мінімальний розмір, роботодавець зобов’язаний здійснити доплату до рівня мінімальної заробітної плати. У разі якщо працівник відпрацював не повний місяць, заробітна плата виплачується пропорційно фактично відпрацьованому часу.

«Щоб повний місяць був зарахований до страхового стажу, за працівника має бути сплачено єдиний соціальний внесок (ЄСВ) не менше мінімального страхового внеску», - заявили у ПФ.

У 2026 році мінімальний страховий внесок становить 1 902,34 грн (22 % від мінімальної заробітної плати).

«Саме сплата мінімального страхового внеску гарантує зарахування повного місяця страхового стажу, який необхідний для призначення пенсії у майбутньому», - додали у ПФ.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.