  1. Суспільство

Який мінімальний страховий внесок у 2026 році — він важливий для майбутньої пенсії

15:24, 13 січня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
У ПФУ нагадали, щоб повний місяць був зарахований до страхового стажу, за працівника має бути сплачено ЄСВ не менше мінімального страхового внеску.
Який мінімальний страховий внесок у 2026 році — він важливий для майбутньої пенсії
Фото: rv.tax.gov.ua
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Головне управління Пенсійного фонду України в Херсонській області нагадало про мінімальний страховий внесок у 2026 році.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Там нагадали, що з 1 січня 2026 року мінімальна заробітна плата в Україні становить 8 647 грн.

Якщо працівник відпрацював повний місяць, але його заробітна плата є меншою за встановлений мінімальний розмір, роботодавець зобов’язаний здійснити доплату до рівня мінімальної заробітної плати. У разі якщо працівник відпрацював не повний місяць, заробітна плата виплачується пропорційно фактично відпрацьованому часу.

«Щоб повний місяць був зарахований до страхового стажу, за працівника має бути сплачено єдиний соціальний внесок (ЄСВ) не менше мінімального страхового внеску», - заявили у ПФ.

У 2026 році мінімальний страховий внесок становить 1 902,34 грн (22 % від мінімальної заробітної плати).

«Саме сплата мінімального страхового внеску гарантує зарахування повного місяця страхового стажу, який необхідний для призначення пенсії у майбутньому», - додали у ПФ.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Пенсійний фонд пенсія пенсія в Україні

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Мінімалка понад 12 тисяч і зростання прожиткового мінімуму: що пропонують у Верховній Раді на 2026 рік

Понад 126 млрд грн. знадобиться на реалізацію двох законопроєктів.

Нові правила гри у сфері житла, скасування Житлового кодексу та Закону про приватизацію житла: що насправді прийняла Верховна Рада

Документом пропонується запровадити облік усього житлового фонду України в Єдиній інформаційно-аналітичній житловій системі — це стосується як державного, так комунального і приватного секторів, а також безхазяйного чи відумерлого майна.

Штраф передчасний: суд у Тячеві зупинив притягнення матері неповнолітнього до відповідальності

Суд нагадав поліції, що тілесні ушкодження вимагають не формального протоколу, а повноцінної оцінки ДТП.

В Україні планують запровадити реєстр рахунків та фінмоніторинг за стандартами ЄС

В Україні готують законодавчі зміни, спрямовані на приєднання до Єдиної зони платежів у євро SEPA, які передбачають оновлення правил фінансового моніторингу.

Критерій середньої винагороди для гіг-спеціалістів хочуть уточнити: що змінює новий законопроєкт про Дія Сіті

В Україні хочуть спростити умови для IT-компаній і стартапів, щоб вони залучали більше інвестицій та залишалися працювати всередині країни.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]