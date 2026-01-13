  1. Общество

Каков минимальный страховой взнос в 2026 году — он важен для будущей пенсии

15:24, 13 января 2026
В ПФУ напомнили, что для зачисления полного месяца в страховой стаж за работника должен быть уплачен ЕСВ не менее минимального страхового взноса.
Каков минимальный страховой взнос в 2026 году — он важен для будущей пенсии
Фото: rv.tax.gov.ua
Главное управление Пенсионного фонда Украины в Херсонской области напомнило о минимальном страховом взносе в 2026 году.

Там напомнили, что с 1 января 2026 года минимальная заработная плата в Украине составляет 8 647 грн.

Если работник отработал полный месяц, но его заработная плата меньше установленного минимального размера, работодатель обязан осуществить доплату до уровня минимальной заработной платы. В случае если работник отработал неполный месяц, заработная плата выплачивается пропорционально фактически отработанному времени.

«Чтобы полный месяц был зачислен в страховой стаж, за работника должен быть уплачен единый социальный взнос (ЕСВ) не менее минимального страхового взноса», — заявили в ПФ.

В 2026 году минимальный страховой взнос составляет 1 902,34 грн (22 % от минимальной заработной платы).

«Именно уплата минимального страхового взноса гарантирует зачисление полного месяца страхового стажа, который необходим для назначения пенсии в будущем», — добавили в ПФ.

Пенсионный фонд пенсия пенсия в Украине

