Каков минимальный страховой взнос в 2026 году — он важен для будущей пенсии
Главное управление Пенсионного фонда Украины в Херсонской области напомнило о минимальном страховом взносе в 2026 году.
Там напомнили, что с 1 января 2026 года минимальная заработная плата в Украине составляет 8 647 грн.
Если работник отработал полный месяц, но его заработная плата меньше установленного минимального размера, работодатель обязан осуществить доплату до уровня минимальной заработной платы. В случае если работник отработал неполный месяц, заработная плата выплачивается пропорционально фактически отработанному времени.
«Чтобы полный месяц был зачислен в страховой стаж, за работника должен быть уплачен единый социальный взнос (ЕСВ) не менее минимального страхового взноса», — заявили в ПФ.
В 2026 году минимальный страховой взнос составляет 1 902,34 грн (22 % от минимальной заработной платы).
«Именно уплата минимального страхового взноса гарантирует зачисление полного месяца страхового стажа, который необходим для назначения пенсии в будущем», — добавили в ПФ.
