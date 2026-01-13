Понад 20% суден російського «тіньового флоту» зупинилися, — Володимир Зеленський

Президент заявив, що результативний тиск на РФ є передумовою для ефективних переговорів.

Президент Володимир Зеленський заслухав доповідь першого заступника керівника Служби зовнішньої розвідки України Олега Луговського.

Йшлося про непублічні підходи міжнародних партнерів до комунікації з російською стороною, а також про їхнє реальне ставлення до України та перспектив переговорного процесу на нинішньому етапі.

«Важливо, щоб усі наші позиції базувались на справжніх перспективах», — наголосив Глава держави.

Зеленський доручив СЗР надати партнерам нову інформацію щодо російського намагання розширити танкерний флот.

«Завдяки нашим скоординованим з частиною держав заходам тиску на тіньовий флот щонайменше 20% суден флоту зупинились, і Росія намагається компенсувати цю втрату залученням нових суден. Усі вони мають бути додані в санкційні списки. Будемо продовжувати й санкційний тиск на команди танкерів, капітанів, страховиків та всю інфраструктуру тіньового флоту», — підкреслив Президент.

Президент зазначив, що обмеження російського морського експорту нафти, які працюють зараз, у річному вимірі мають скоротити російські доходи щонайменше на 30 мільярдів доларів.

«Додатковий тиск точно збільшить цей обсяг російських втрат, а отже, скоротить фінансування російської війни. Також будемо інформувати партнерів і про нові схеми китайських компаній, які допомагають Росії обходити санкції проти фінансового сектору», — додав Зеленський.

«Завдання всіх у світі, хто хоче закінчення цієї війни, має бути в тому, щоб скорочувати російську здатність адаптуватись до тиску у відповідь на цю війну. Результативний тиск на агресора – це головне добриво для дипломатичного процесу. Дякую всім партнерам, які розуміють ситуацію саме так і працюють максимально ефективно на всіх санкційних треках. Дякую команді СЗР за результативну роботу», — наголосив Президент.

