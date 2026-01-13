  1. В Украине

Более 20% судов российского «теневого флота» остановились, — Владимир Зеленский

15:06, 13 января 2026
Президент заявил, что результативный давление на РФ является предпосылкой для эффективных переговоров.
Президент Владимир Зеленский заслушал доклад первого заместителя руководителя Службы внешней разведки Украины Олега Луговского.

Речь шла о непубличных подходах международных партнеров к коммуникации с российской стороной, а также об их реальном отношении к Украине и перспективах переговорного процесса на нынешнем этапе.

«Важно, чтобы все наши позиции основывались на реальных перспективах», — подчеркнул Глава государства.

Зеленский поручил СВР предоставить партнерам новую информацию относительно российских попыток расширить танкерный флот.

«Благодаря нашим скоординированным с частью государств мерам давления на теневой флот как минимум 20 % судов флота остановились, и Россия пытается компенсировать эту потерю за счет привлечения новых судов. Все они должны быть добавлены в санкционные списки. Будем продолжать и санкционное давление на команды танкеров, капитанов, страховщиков и всю инфраструктуру теневого флота», — подчеркнул Президент.

Президент отметил, что ограничения российского морского экспорта нефти, которые действуют сейчас, в годовом измерении должны сократить российские доходы как минимум на 30 миллиардов долларов.

«Дополнительное давление точно увеличит этот объем российских потерь, а значит, сократит финансирование российской войны. Также будем информировать партнеров и о новых схемах китайских компаний, которые помогают России обходить санкции против финансового сектора», — добавил Зеленский.

«Задачей всех в мире, кто хочет окончания этой войны, должно быть сокращение российской способности адаптироваться к давлению в ответ на эту войну. Результативное давление на агрессора — это главное удобрение для дипломатического процесса. Благодарю всех партнеров, которые понимают ситуацию именно так и работают максимально эффективно по всем санкционным трекам. Благодарю команду СВР за результативную работу», — подчеркнул Президент.

Служба внешней разведки Владимир Зеленский

Новые правила игры в сфере жилья, отмена Жилищного кодекса и Закона о приватизации жилья: что на самом деле приняла Верховная Рада

Законопроектом предлагается ввести учет всего жилищного фонда Украины в Единой информационно-аналитической жилищной системе — это касается как государственного, так и коммунального и частного секторов, а также бесхозяйственного или выморочного имущества.

Штраф преждевременный: суд в Тячеве приостановил привлечение матери несовершеннолетнего к ответственности

Суд напомнил полиции, что телесные повреждения требуют не формального протокола, а полноценной оценки ДТП.

В Украине планируют внедрить реестр счетов и финмониторинг по стандартам ЕС

В Украине готовят законодательные изменения, направленные на присоединение к Единой зоне платежей в евро SEPA, которые предусматривают обновление правил финансового мониторинга.

Критерий средней оплаты для гиг-специалистов хотят уточнить: что меняет новый законопроект о Дія Сіті

В Украине хотят упростить условия для IT-компаний и стартапов, чтобы они привлекали больше инвестиций и оставались работать внутри страны.

В Украине планируют запретить русский язык в частных школах ради национальной безопасности

Частные школы могут лишиться права на свободный выбор языка образовательного процесса.

