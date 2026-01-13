Более 20% судов российского «теневого флота» остановились, — Владимир Зеленский

Президент заявил, что результативный давление на РФ является предпосылкой для эффективных переговоров.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Президент Владимир Зеленский заслушал доклад первого заместителя руководителя Службы внешней разведки Украины Олега Луговского.

Речь шла о непубличных подходах международных партнеров к коммуникации с российской стороной, а также об их реальном отношении к Украине и перспективах переговорного процесса на нынешнем этапе.

«Важно, чтобы все наши позиции основывались на реальных перспективах», — подчеркнул Глава государства.

Зеленский поручил СВР предоставить партнерам новую информацию относительно российских попыток расширить танкерный флот.

«Благодаря нашим скоординированным с частью государств мерам давления на теневой флот как минимум 20 % судов флота остановились, и Россия пытается компенсировать эту потерю за счет привлечения новых судов. Все они должны быть добавлены в санкционные списки. Будем продолжать и санкционное давление на команды танкеров, капитанов, страховщиков и всю инфраструктуру теневого флота», — подчеркнул Президент.

Президент отметил, что ограничения российского морского экспорта нефти, которые действуют сейчас, в годовом измерении должны сократить российские доходы как минимум на 30 миллиардов долларов.

«Дополнительное давление точно увеличит этот объем российских потерь, а значит, сократит финансирование российской войны. Также будем информировать партнеров и о новых схемах китайских компаний, которые помогают России обходить санкции против финансового сектора», — добавил Зеленский.

«Задачей всех в мире, кто хочет окончания этой войны, должно быть сокращение российской способности адаптироваться к давлению в ответ на эту войну. Результативное давление на агрессора — это главное удобрение для дипломатического процесса. Благодарю всех партнеров, которые понимают ситуацию именно так и работают максимально эффективно по всем санкционным трекам. Благодарю команду СВР за результативную работу», — подчеркнул Президент.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.