  1. В Україні

Без трамваїв і тролейбусів через проблеми зі світлом: як їздить правий берег Києва

13:30, 13 січня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
У Києві тимчасово обмежують роботу наземного електротранспорту на правому березі.
Без трамваїв і тролейбусів через проблеми зі світлом: як їздить правий берег Києва
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Через проблеми в енергосистемі, спричинені ворожими обстрілами, у Києві тимчасово призупинено рух наземного електротранспорту на правому березі. Про це повідомили у КП «Київпастранс».

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Для збереження транспортного сполучення на окремих напрямках у столиці організували роботу дублюючих автобусних маршрутів, які курсують замість тролейбусів і трамваїв.

За тролейбусними маршрутами:

№ 3-ТР – «Залізничний масив – Палац спорту»;

№ 4-ТР – «Просп. Свободи – ст. м. «Площа Українських Героїв»;

№ 6-ТР – «Мінський масив – Майдан Незалежності»;

№ 8-ТР – «Вул. Смілянська – ст. м. «Площа Українських Героїв»;

№ 11-ТР – «Національний музей архітектури та побуту України – Багринова гора»;

№ 14-ТР – «Ботанічний сад – залізничний вокзал Центральний»;

№ 17-ТР – «Пл. Космонавтів – ст. м. «Площа Українських Героїв»;

№ 23-ТР – «Вул. Мрії – ст. м. «Лук’янівська»;

№ 24-ТР – «Вул. Північна – просп. Свободи»;

№ 26-ТР – «Просп. Свободи – ст. м. «Нивки»;

№ 27-ТР – «Ст. м. «Почайна» – зал. ст. «Київ – Волинський»;

№ 28-ТР – «Просп. Свободи – ст. м. «Лук’янівська»;

№ 32-ТР – «Вул. Північна – вул. Сошенка»;

№ 33-ТР – «Мінський масив – залізничний вокзал Південний»;

№ 35-ТР – «Просп. Свободи – вул. Кадетський Гай»;

№ 36-ТР – «Вул. Північна – вул. Чорнобильська»;

№ 38-ТР – «Ст. м. «Видубичі» – Музей історії України в Другій світовій війні»;

№ 40-ТР – «Вул. Кадетський Гай – Палац спорту»;

№ 41-ТР – «Вул. Тулузи – ст. м. «Святошин»;

№ 42-ТР – «Вул. Ольжича – ст. м. «Либідська»;

№ 43-ТР – «Кібцентр – Дарницька пл.»;

№ 44-ТР – «Вул. Північна – просп. Степана Бандери»;

№ 45-ТР – «Ст. м. «Виставковий центр» – ст. м. «Васильківська».

За трамвайними маршрутами:

№ 1-Т – «Михайлівська Борщагівка – ст. «Старовокзальна»;

№ 3-Т – «Ст. «Жуля Верна» – ст. «Старовокзальна»;

№ 12-Т – «Пл. Тараса Шевченка – Пуща-Водиця»;

№ 14-Т – «Відрадний просп. – Контрактова пл.»;

№ 16-Т – «Контрактова пл. – ст. м. «Героїв Дніпра»;

№ 19-Т – «Контрактова пл. – пл. Тараса Шевченка».

Після стабілізації роботи енергосистеми рух наземного електротранспорту відновлюватимуть поетапно.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Київ відключення світла світло графіки відключень світла

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Штраф передчасний: суд у Тячеві зупинив притягнення матері неповнолітнього до відповідальності

Суд нагадав поліції, що тілесні ушкодження вимагають не формального протоколу, а повноцінної оцінки ДТП.

В Україні планують запровадити реєстр рахунків та фінмоніторинг за стандартами ЄС

В Україні готують законодавчі зміни, спрямовані на приєднання до Єдиної зони платежів у євро SEPA, які передбачають оновлення правил фінансового моніторингу.

Критерій середньої винагороди для гіг-спеціалістів хочуть уточнити: що змінює новий законопроєкт про Дія Сіті

В Україні хочуть спростити умови для IT-компаній і стартапів, щоб вони залучали більше інвестицій та залишалися працювати всередині країни.

В Україні планують заборонити російську мову в приватних школах для нацбезпеки

Приватні школи можуть втратити право на вільний вибір мови освітнього процесу.

Понад 100 млрд грн знадобиться на підвищення мінімальної пенсії до 7374 грн — законопроєкт

В Україні передбачається поетапне підвищення мінімальної пенсії протягом 2026 року.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]