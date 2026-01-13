Без трамваїв і тролейбусів через проблеми зі світлом: як їздить правий берег Києва

У Києві тимчасово обмежують роботу наземного електротранспорту на правому березі.

Через проблеми в енергосистемі, спричинені ворожими обстрілами, у Києві тимчасово призупинено рух наземного електротранспорту на правому березі. Про це повідомили у КП «Київпастранс».

Для збереження транспортного сполучення на окремих напрямках у столиці організували роботу дублюючих автобусних маршрутів, які курсують замість тролейбусів і трамваїв.

За тролейбусними маршрутами:

№ 3-ТР – «Залізничний масив – Палац спорту»;

№ 4-ТР – «Просп. Свободи – ст. м. «Площа Українських Героїв»;

№ 6-ТР – «Мінський масив – Майдан Незалежності»;

№ 8-ТР – «Вул. Смілянська – ст. м. «Площа Українських Героїв»;

№ 11-ТР – «Національний музей архітектури та побуту України – Багринова гора»;

№ 14-ТР – «Ботанічний сад – залізничний вокзал Центральний»;

№ 17-ТР – «Пл. Космонавтів – ст. м. «Площа Українських Героїв»;

№ 23-ТР – «Вул. Мрії – ст. м. «Лук’янівська»;

№ 24-ТР – «Вул. Північна – просп. Свободи»;

№ 26-ТР – «Просп. Свободи – ст. м. «Нивки»;

№ 27-ТР – «Ст. м. «Почайна» – зал. ст. «Київ – Волинський»;

№ 28-ТР – «Просп. Свободи – ст. м. «Лук’янівська»;

№ 32-ТР – «Вул. Північна – вул. Сошенка»;

№ 33-ТР – «Мінський масив – залізничний вокзал Південний»;

№ 35-ТР – «Просп. Свободи – вул. Кадетський Гай»;

№ 36-ТР – «Вул. Північна – вул. Чорнобильська»;

№ 38-ТР – «Ст. м. «Видубичі» – Музей історії України в Другій світовій війні»;

№ 40-ТР – «Вул. Кадетський Гай – Палац спорту»;

№ 41-ТР – «Вул. Тулузи – ст. м. «Святошин»;

№ 42-ТР – «Вул. Ольжича – ст. м. «Либідська»;

№ 43-ТР – «Кібцентр – Дарницька пл.»;

№ 44-ТР – «Вул. Північна – просп. Степана Бандери»;

№ 45-ТР – «Ст. м. «Виставковий центр» – ст. м. «Васильківська».

За трамвайними маршрутами:

№ 1-Т – «Михайлівська Борщагівка – ст. «Старовокзальна»;

№ 3-Т – «Ст. «Жуля Верна» – ст. «Старовокзальна»;

№ 12-Т – «Пл. Тараса Шевченка – Пуща-Водиця»;

№ 14-Т – «Відрадний просп. – Контрактова пл.»;

№ 16-Т – «Контрактова пл. – ст. м. «Героїв Дніпра»;

№ 19-Т – «Контрактова пл. – пл. Тараса Шевченка».

Після стабілізації роботи енергосистеми рух наземного електротранспорту відновлюватимуть поетапно.

