Без трамваев и троллейбусов из-за проблем со светом: как ездит правый берег Киева

В Киеве временно ограничивают работу наземного электротранспорта на правом берегу.

Фото: Борис Корпусенко

Из-за проблем в энергосистеме, вызванных вражескими обстрелами, в Киеве временно приостановлено движение наземного электротранспорта на правом берегу. Об этом сообщили в КП «Киевпастранс».

Для сохранения транспортного сообщения на отдельных направлениях в столице организовали работу дублирующих автобусных маршрутов, которые курсируют вместо троллейбусов и трамваев.

По троллейбусным маршрутам:

№ 3-ТР – «Железнодорожный массив – Дворец спорта»;

№ 4-ТР – «Просп. Свободы – ст. м. «Площадь Украинских Героев»;

№ 6-ТР – «Минский массив – Майдан Независимости»;

№ 8-ТР – «Ул. Смелянская – ст. м. «Площадь Украинских Героев»;

№ 11-ТР – «Национальный музей архитектуры и быта Украины – Багриновая гора»;

№ 14-ТР – «Ботанический сад – железнодорожный вокзал Центральный»;

№ 17-ТР – «Пл. Космонавтов – ст. м. «Площадь Украинских Героев»;

№ 23-ТР – «Ул. Мечты – ст. м. «Лукьяновская»;

№ 24-ТР – «Ул. Северная – просп. Свободы»;

№ 26-ТР – «Просп. Свободы – ст. м. «Нивки»;

№ 27-ТР – «Ст. м. «Почайна» – ж/д ст. «Киев – Волынский»;

№ 28-ТР – «Просп. Свободы – ст. м. «Лукьяновская»;

№ 32-ТР – «Ул. Северная – ул. Сошенко»;

№ 33-ТР – «Минский массив – железнодорожный вокзал Южный»;

№ 35-ТР – «Просп. Свободы – ул. Кадетский Гай»;

№ 36-ТР – «Ул. Северная – ул. Чернобыльская»;

№ 38-ТР – «Ст. м. «Выдубичи» – Музей истории Украины во Второй мировой войне»;

№ 40-ТР – «Ул. Кадетский Гай – Дворец спорта»;

№ 41-ТР – «Ул. Тулузы – ст. м. «Святошин»;

№ 42-ТР – «Ул. Ольжича – ст. м. «Лыбедская»;

№ 43-ТР – «Кибцентр – Дарницкая пл.»;

№ 44-ТР – «Ул. Северная – просп. Степана Бандеры»;

№ 45-ТР – «Ст. м. «Выставочный центр» – ст. м. «Васильковская».

По трамвайным маршрутам:

№ 1-Т – «Михайловская Борщаговка – ст. «Старовокзальная»;

№ 3-Т – «Ст. «Жюля Верна» – ст. «Старовокзальная»;

№ 12-Т – «Пл. Тараса Шевченко – Пуща-Водица»;

№ 14-Т – «Отрадный просп. – Контрактовая пл.»;

№ 16-Т – «Контрактовая пл. – ст. м. «Героев Днепра»;

№ 19-Т – «Контрактовая пл. – пл. Тараса Шевченко».

После стабилизации работы энергосистемы движение наземного электротранспорта будут восстанавливать поэтапно.

