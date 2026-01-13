  1. В Україні

СБУ і ВМС ЗСУ успішно атакували завод БпЛА в Ростовській області

14:12, 13 січня 2026
Українські сили уразили завод «Атлант Аеро» в Таганрозі, який виробляв ударні та розвідувальні безпілотники для армії РФ.
СБУ і ВМС ЗСУ успішно атакували завод БпЛА в Ростовській області
Фото: СБУ
У ніч на 13 січня українські сили завдали ракетного удару по підприємству «Атлант Аеро» у місті Таганрог Ростовської області РФ. Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

Зазначається, що підприємство здійснює повний цикл проєктування, виробництва та випробування ударно-розвідувальних безпілотників типу «Молнія», а також виготовляє комплектуючі до БпЛА «Оріон».

У Генштабі наголосили, що ураження цього об’єкта суттєво знижує виробничі спроможності противника та послаблює можливості російських військ завдавати ударів по цивільних об’єктах на території України.

На території заводу зафіксовано вибухи та пожежу в районі виробничих корпусів. Остаточний обсяг пошкоджень наразі уточнюється.

У Службі безпеки України додали, що атаку здійснили воїни Центру спеціальних операцій «А» СБУ спільно з підрозділами угруповання сил і засобів Військово-Морських Сил ЗСУ.

За даними СБУ, знищення або зупинка виробничих ліній підприємства призведе до скорочення випуску російських безпілотників і зменшить технічні можливості окупантів для проведення розвідувально-ударних операцій.

«Кожна зупинена лінія виробництва - це сотні дронів, які не полетять по українських містах, не вб’ють мирних людей, не зруйнують домівки», — підкреслили в СБУ.

