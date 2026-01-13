СБУ и ВМС ВСУ успешно атаковали завод БПЛА в Ростовской области

Украинские силы поразили завод «Атлант Аэро» в Таганроге, который производил ударные и разведывательные беспилотники для армии РФ.

Фото: СБУ

В ночь на 13 января украинские силы нанесли ракетный удар по предприятию «Атлант Аэро» в городе Таганрог Ростовской области РФ. Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

Отмечается, что предприятие осуществляет полный цикл проектирования, производства и испытания ударно-разведывательных беспилотников типа «Молния», а также производит комплектующие к БПЛА «Орион».

В Генштабе подчеркнули, что поражение этого объекта существенно снижает производственные возможности противника и ослабляет возможности российских войск наносить удары по гражданским объектам на территории Украины.

На территории завода зафиксированы взрывы и пожар в районе производственных корпусов. Окончательный объем повреждений в настоящее время уточняется.

В Службе безопасности Украины добавили, что атаку осуществили воины Центра специальных операций «А» СБУ совместно с подразделениями группировки сил и средств Военно-Морских Сил ВСУ.

По данным СБУ, уничтожение или остановка производственных линий предприятия приведет к сокращению выпуска российских беспилотников и уменьшит технические возможности оккупантов для проведения разведывательно-ударных операций.

«Каждая остановленная линия производства — это сотни дронов, которые не полетят по украинским городам, не убьют мирных людей, не разрушат дома», — подчеркнули в СБУ.

