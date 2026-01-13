Ситуація складна: у Києві дефіцит електроенергії навіть для забезпечення критичної інфраструктури – Кличко

Наразі у Києві без опалення знаходиться близько 500 багатоповерхівок.

У Києві без опалення зараз близько 500 багатоповерхівок, після нічного обстрілу дефіцит електроенергії зріс. Про це 13 січня повідомив мер столиці Віталій Кличко.

«Після сьогоднішнього обстрілу в столиці наразі ще більший дефіцит електроенергії. Навіть для забезпечення критичної інфраструктури. Енергетики працюють. Але ситуація надзвичайно складна», - сказав він.

Також він додав, наразі без опалення знаходиться близько 500 багатоповерхівок, ремонтні бригади працюють вдень і вночі.

«Також хочу акцентувати на тому, що інформація про нібито закриття супермаркетів великих мереж не відповідає дійсності. Дякую бізнесу, який продовжує працювати, щоб забезпечувати необхідними продуктами і товарами мешканців міста в умовах надзвичайної ситуації», - додав Кличко.

Нагадаємо, у Києві після нічної ракетної атаки РФ виникли серйозні проблеми з енергопостачанням. У столиці запроваджено аварійні відключення електроенергії.

