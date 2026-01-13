Ситуация сложная: в Киеве дефицит электроэнергии даже для обеспечения критической инфраструктуры — Кличко

В Киеве без отопления сейчас находится около 500 многоэтажных домов.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Киеве без отопления в настоящее время остается около 500 многоэтажек, после ночного обстрела дефицит электроэнергии возрос. Об этом 13 января сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

«После сегодняшнего обстрела в столице сейчас еще больший дефицит электроэнергии. Даже для обеспечения критической инфраструктуры. Энергетики работают. Но ситуация чрезвычайно сложная», — сказал он.

Также он добавил, что в настоящее время без отопления находится около 500 многоэтажных домов, ремонтные бригады работают днем и ночью.

«Также хочу акцентировать внимание на том, что информация о якобы закрытии супермаркетов крупных сетей не соответствует действительности. Благодарю бизнес, который продолжает работать, чтобы обеспечивать необходимыми продуктами и товарами жителей города в условиях чрезвычайной ситуации», — добавил Кличко.

Напомним, в Киеве после ночной ракетной атаки РФ возникли серьезные проблемы с энергоснабжением. В столице введены аварийные отключения электроэнергии.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.