Часть Киева может оставаться без света до конца суток

Подол, Виноградарь и Святошинский район могут оставаться без электроснабжения до полуночи.

Фото: AP

В Киеве после ночной ракетной атаки РФ возникли серьезные проблемы с энергоснабжением. В столице введены аварийные отключения электроэнергии.

По данным энергетиков, в ряде районов и микрорайонов города свет может отсутствовать до конца суток. В частности, речь идет о Подоле, Виноградаре и Святошинском районе.

В Министерстве энергетики отметили, что аварийно-восстановительные работы продолжаются везде, где это позволяет ситуация с безопасностью. В то же время восстановление электроснабжения требует времени, а на продолжительность отключений может влиять существенное понижение температуры воздуха.

Ситуация с энергообеспечением в Киеве остается сложной еще с предыдущей массированной атаки, произошедшей в ночь на 9 января. По состоянию на вечер накануне около 500 жилых домов в столице все еще оставались без теплоснабжения.

В связи с ухудшением погодных условий и прогнозируемыми сильными морозами ГСЧС развернула в Киеве дополнительные пункты несокрушимости, где жители могут согреться и подзарядить гаджеты.

Обстрел Киева 13 января

В ночь на 13 января российские войска нанесли очередной массированный удар по Киеву и другим регионам Украины, применив ракеты различных типов и ударные беспилотники.

Около двух часов ночи столицу атаковали баллистическими ракетами — в городе прогремели взрывы. Под утро Киев снова подвергся ракетному обстрелу.

