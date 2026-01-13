Частина Києва може залишатися без світла до кінця доби

Поділ, Виноградар і Святошинський район можуть залишатися без електропостачання до опівночі.

Фото: AP

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Києві після нічної ракетної атаки РФ виникли серйозні проблеми з енергопостачанням. У столиці запроваджено аварійні відключення електроенергії,.

За даними енергетиків, у низці районів і мікрорайонів міста світло може бути відсутнім до кінця доби. Зокрема, йдеться про Поділ, Виноградар та Святошинський район.

У Міністерстві енергетики зазначили, що аварійно-відновлювальні роботи тривають всюди, де це дозволяє безпекова ситуація. Водночас відновлення електропостачання потребує часу, а на тривалість відключень може впливати суттєве зниження температури повітря.

Ситуація з енергозабезпеченням у Києві залишається складною ще з попередньої масованої атаки, що сталася в ніч на 9 січня. Станом на вечір напередодні близько 500 житлових будинків у столиці все ще залишалися без теплопостачання.

У зв’язку з погіршенням погодних умов та прогнозованими сильними морозами ДСНС розгорнула в Києві додаткові пункти незламності, де мешканці можуть зігрітися та підзарядити гаджети.

Обстріл Києва 13 січня

У ніч на 13 січня російські війська завдали чергового масованого удару по Києву та інших регіонах України, застосувавши ракети різних типів і ударні безпілотники.

Близько другої години ночі столицю атакували балістичними ракетами — у місті пролунали вибухи. Під ранок Київ знову зазнав ракетного обстрілу.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.