Михайло Федоров залишає посаду очільника Мінцифри – Рада підтримала відставку

Верховна Рада проголосувала за відставку Михайла Федорова з посади міністра цифрової трансформації України.

Верховна Рада у вівторок, 13 січня, підтримала відставку Першого віце-прем’єр-міністра України — Міністра цифрової трансформації України Михайла Федорова. Рішення підтримало 270 депутатів.

Нагадаємо, що раніше Президент Володимир Зеленський запропонував міністрові цифрової трансформації Михайлу Федорову очолити Міністерство оборони. А міністрові оборони Денису Шмигалю запропонував посаду першого віцепремʼєр-міністра та міністра енергетики.

Згодом Верховна Рада отримала заяви на відставку міністра цифрової трансформації Михайла Федорова та міністра оборони Дениса Шмигаля.

