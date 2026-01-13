Михаил Федоров покидает должность главы Минцифры — Рада поддержала отставку

Верховная Рада проголосовала за отставку Михаила Федорова с должности министра цифровой трансформации.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Верховная Рада во вторник, 13 января, поддержала отставку Первого вице-премьер-министра Украины - Министра цифровой трансформации Украины Михаила Федорова. Решение поддержало 270 депутатов.

Напомним, ранее Президент Владимир Зеленский предложил министру цифровой трансформации Михаилу Федорову возглавить Министерство обороны. А министру обороны Денису Шмыгалю предложил должность первого вице-премьер-министра и министра энергетики.

Позже Верховная Рада получила заявления об отставке министра цифровой трансформации Михаила Федорова и министра обороны Дениса Шмыгаля.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.