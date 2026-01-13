  1. В Україні

Мешканці Гостомеля та Ірпеня можуть залишитися без світла до 15 січня

14:48, 13 січня 2026
ДТЕК повідомив про тривалі відключення світла в Гостомелі та Ірпені —електропостачання планують відновити після 02:25 15 січня.
Фото: homestead-honey
У Гостомелі та Ірпені Київської області електропостачання буде відсутнє щонайменше до четверга, 15 січня.

Про це повідомляє енергокомпанія ДТЕК.

Згідно з повідомленнями, які отримали місцеві мешканці, відновлення електропостачання очікується після 02:25 15 січня. У ДТЕК зазначають, що терміни можуть змінюватися залежно від перебігу ремонтних робіт та безпекової ситуації.

Відключення стали наслідком чергової масованої атаки РФ по території України. У ніч проти 13 січня російські війська застосували майже 300 ударних дронів та десятки ракет різних типів. Більшість повітряних цілей було знищено силами протиповітряної оборони.

Близько другої години ночі Київ зазнав удару балістичними ракетами — у столиці лунали вибухи. Пізніше, під ранок, місто знову опинилося під ракетним обстрілом.

