Жители Гостомеля и Ирпеня могут остаться без света до 15 января

В Гостомеле и Ирпене Киевской области электроснабжение будет отсутствовать как минимум до четверга, 15 января. Об этом сообщает энергокомпания ДТЭК.

Согласно сообщениям, полученным местными жителями, восстановление электроснабжения ожидается после 02:25 15 января. В ДТЭК отмечают, что сроки могут меняться в зависимости от хода ремонтных работ и ситуации с безопасностью.

Отключения стали следствием очередной массированной атаки РФ по территории Украины. В ночь на 13 января российские войска применили почти 300 ударных дронов и десятки ракет различных типов. Большинство воздушных целей было уничтожено силами противовоздушной обороны.

Около двух часов ночи Киев подвергся удару баллистическими ракетами — в столице раздавались взрывы. Позже, под утро, город снова оказался под ракетным обстрелом.

