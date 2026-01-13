  1. В Украине

Жители Гостомеля и Ирпеня могут остаться без света до 15 января

14:48, 13 января 2026
ДТЭК сообщил о длительных отключениях света в Гостомеле и Ирпене — электроснабжение планируют восстановить после 02:25 15 января.
Фото: homestead-honey
В Гостомеле и Ирпене Киевской области электроснабжение будет отсутствовать как минимум до четверга, 15 января. Об этом сообщает энергокомпания ДТЭК.

Согласно сообщениям, полученным местными жителями, восстановление электроснабжения ожидается после 02:25 15 января. В ДТЭК отмечают, что сроки могут меняться в зависимости от хода ремонтных работ и ситуации с безопасностью.

Отключения стали следствием очередной массированной атаки РФ по территории Украины. В ночь на 13 января российские войска применили почти 300 ударных дронов и десятки ракет различных типов. Большинство воздушных целей было уничтожено силами противовоздушной обороны.

Около двух часов ночи Киев подвергся удару баллистическими ракетами — в столице раздавались взрывы. Позже, под утро, город снова оказался под ракетным обстрелом.

Украина Ирпень энергетика война Киевская область блэкаут отключение света графики отключений света

