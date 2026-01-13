Кабмін взяв на контроль ситуацію із супермаркетами у Києві через проблеми зі світлом

Міністру економіки доручили тримати ситуацію на особистому контролі і реагувати на запити мереж.

Фото: Суспільне Полтава

Кабінет Міністрів взяв на контроль ситуацію із забезпеченням продуктами в Києві на тлі перебоїв з електропостачанням. Про це повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко.

За її словами, уряд координує дії з торговельними мережами. Прем’єр доручила міністру економіки тримати ситуацію на особистому контролі та оперативно реагувати на звернення ритейлерів.

Окремо Юлія Свириденко зазначила, що в районах столиці з найбільшими проблемами електроживлення, за дорученням уряду, ДСНС забезпечує житлові будинки генераторами великої потужності. Такі установки дозволяють підтримувати життєдіяльність цілих кварталів і зменшують навантаження на енергосистему.

Крім того, по всій країні з урахуванням ситуації на місцях розгортають додаткові Пункти незламності для допомоги населенню.

Раніше стало відомо, що через відключення електроенергії в Києві та Київській області частина супермаркетів тимчасово призупинила роботу. Про це, зокрема, повідомили торговельні мережі Novus та «Сільпо».

