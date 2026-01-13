  1. В Україні

Кабмін взяв на контроль ситуацію із супермаркетами у Києві через проблеми зі світлом

14:30, 13 січня 2026
Міністру економіки доручили тримати ситуацію на особистому контролі і реагувати на запити мереж.
Фото: Суспільне Полтава
Кабінет Міністрів взяв на контроль ситуацію із забезпеченням продуктами в Києві на тлі перебоїв з електропостачанням. Про це повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко.

За її словами, уряд координує дії з торговельними мережами. Прем’єр доручила міністру економіки тримати ситуацію на особистому контролі та оперативно реагувати на звернення ритейлерів.

Окремо Юлія Свириденко зазначила, що в районах столиці з найбільшими проблемами електроживлення, за дорученням уряду, ДСНС забезпечує житлові будинки генераторами великої потужності. Такі установки дозволяють підтримувати життєдіяльність цілих кварталів і зменшують навантаження на енергосистему.

Крім того, по всій країні з урахуванням ситуації на місцях розгортають додаткові Пункти незламності для допомоги населенню.

Раніше стало відомо, що через відключення електроенергії в Києві та Київській області частина супермаркетів тимчасово призупинила роботу. Про це, зокрема, повідомили торговельні мережі Novus та «Сільпо».

Нові правила гри у сфері житла, скасування Житлового кодексу та Закону про приватизацію житла: що насправді прийняла Верховна Рада

Документом пропонується запровадити облік усього житлового фонду України в Єдиній інформаційно-аналітичній житловій системі — це стосується як державного, так комунального і приватного секторів, а також безхазяйного чи відумерлого майна.

Штраф передчасний: суд у Тячеві зупинив притягнення матері неповнолітнього до відповідальності

Суд нагадав поліції, що тілесні ушкодження вимагають не формального протоколу, а повноцінної оцінки ДТП.

В Україні планують запровадити реєстр рахунків та фінмоніторинг за стандартами ЄС

В Україні готують законодавчі зміни, спрямовані на приєднання до Єдиної зони платежів у євро SEPA, які передбачають оновлення правил фінансового моніторингу.

Критерій середньої винагороди для гіг-спеціалістів хочуть уточнити: що змінює новий законопроєкт про Дія Сіті

В Україні хочуть спростити умови для IT-компаній і стартапів, щоб вони залучали більше інвестицій та залишалися працювати всередині країни.

В Україні планують заборонити російську мову в приватних школах для нацбезпеки

Приватні школи можуть втратити право на вільний вибір мови освітнього процесу.

