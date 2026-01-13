Кабмин взял на контроль ситуацию с супермаркетами в Киеве из-за проблем со светом
Кабинет Министров взял под контроль ситуацию с обеспечением продуктами в Киеве на фоне перебоев с электроснабжением. Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.
По ее словам, правительство координирует действия с торговыми сетями. Премьер поручила министру экономики держать ситуацию на личном контроле и оперативно реагировать на обращения ритейлеров.
Отдельно Юлия Свириденко отметила, что в районах столицы с наибольшими проблемами электроснабжения по поручению правительства ГСЧС обеспечивает жилые дома генераторами большой мощности. Такие установки позволяют поддерживать жизнедеятельность целых кварталов и снижать нагрузку на энергосистему.
Кроме того, по всей стране с учетом ситуации на местах разворачиваются дополнительные Пункты несокрушимости для помощи населению.
Ранее стало известно, что из-за отключений электроэнергии в Киеве и Киевской области часть супермаркетов временно приостановила работу. Об этом, в частности, сообщили торговые сети Novus и «Сильпо».
