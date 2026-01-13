Из-за отключения света в Киеве часть супермаркетов Novus и Сильпо приостановила работу

В Киеве из-за отключения света часть супермаркетов Novus и Сильпо может временно не работать.

Иллюстративное изображение генератора: invo.com.ua

Из-за отключения электроэнергии в Киеве и Киевской области часть супермаркетов временно приостановила работу. Об этом, в частности, сообщили торговые сети Novus и «Сильпо», пишет Forbes.

В Novus отметили, что из-за перебоев с электроснабжением не все магазины могут работать в обычном режиме. По состоянию на 09:00 13 января 2026 года в Киеве и области не работали около 17 супермаркетов сети.

О временном прекращении работы отдельных магазинов также сообщили в сети «Сильпо». В компании отметили, что причинами стали низкая температура воздуха и отключения электроэнергии.

В то же время в сети АТБ заверили, что все супермаркеты работают в штатном режиме.

