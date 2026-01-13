Из-за отключения света в Киеве часть супермаркетов Novus и Сильпо приостановила работу
Из-за отключения электроэнергии в Киеве и Киевской области часть супермаркетов временно приостановила работу. Об этом, в частности, сообщили торговые сети Novus и «Сильпо», пишет Forbes.
В Novus отметили, что из-за перебоев с электроснабжением не все магазины могут работать в обычном режиме. По состоянию на 09:00 13 января 2026 года в Киеве и области не работали около 17 супермаркетов сети.
О временном прекращении работы отдельных магазинов также сообщили в сети «Сильпо». В компании отметили, что причинами стали низкая температура воздуха и отключения электроэнергии.
В то же время в сети АТБ заверили, что все супермаркеты работают в штатном режиме.
