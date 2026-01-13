Через відключення світла в Києві частина супермаркетів Novus і Сільпо призупинила роботу

У Києві через відключення світла частина супермаркетів Novus і Сільпо може тимчасово не працювати.

Ілюстративне зображення генератора: invo.com.ua

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Через відключення електроенергії в Києві та Київській області частина супермаркетів тимчасово призупинила роботу. Як пише Forbes, про це, зокрема, повідомили торговельні мережі Novus та «Сільпо».

У Novus зазначили, що через перебої з електропостачанням не всі магазини можуть працювати у звичному режимі. Станом на 09:00 13 січня 2026 року в Києві та області не працювали близько 17 супермаркетів мережі.

Про тимчасове припинення роботи окремих магазинів також повідомили у мережі «Сільпо». У компанії зазначили, що причинами стали низька температура повітря та відключення електроенергії.

Водночас у мережі АТБ запевнили, що всі супермаркети працюють у штатному режимі.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.