  1. В Україні

Через відключення світла в Києві частина супермаркетів Novus і Сільпо призупинила роботу

12:24, 13 січня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
У Києві через відключення світла частина супермаркетів Novus і Сільпо може тимчасово не працювати.
Через відключення світла в Києві частина супермаркетів Novus і Сільпо призупинила роботу
Ілюстративне зображення генератора: invo.com.ua
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Через відключення електроенергії в Києві та Київській області частина супермаркетів тимчасово призупинила роботу. Як пише Forbes, про це, зокрема, повідомили торговельні мережі Novus та «Сільпо».

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

У Novus зазначили, що через перебої з електропостачанням не всі магазини можуть працювати у звичному режимі. Станом на 09:00 13 січня 2026 року в Києві та області не працювали близько 17 супермаркетів мережі.

Про тимчасове припинення роботи окремих магазинів також повідомили у мережі «Сільпо». У компанії зазначили, що причинами стали низька температура повітря та відключення електроенергії.

Водночас у мережі АТБ запевнили, що всі супермаркети працюють у штатному режимі.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Київ відключення світла

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Штраф передчасний: суд у Тячеві зупинив притягнення матері неповнолітнього до відповідальності

Суд нагадав поліції, що тілесні ушкодження вимагають не формального протоколу, а повноцінної оцінки ДТП.

В Україні планують запровадити реєстр рахунків та фінмоніторинг за стандартами ЄС

В Україні готують законодавчі зміни, спрямовані на приєднання до Єдиної зони платежів у євро SEPA, які передбачають оновлення правил фінансового моніторингу.

Критерій середньої винагороди для гіг-спеціалістів хочуть уточнити: що змінює новий законопроєкт про Дія Сіті

В Україні хочуть спростити умови для IT-компаній і стартапів, щоб вони залучали більше інвестицій та залишалися працювати всередині країни.

В Україні планують заборонити російську мову в приватних школах для нацбезпеки

Приватні школи можуть втратити право на вільний вибір мови освітнього процесу.

Понад 100 млрд грн знадобиться на підвищення мінімальної пенсії до 7374 грн — законопроєкт

В Україні передбачається поетапне підвищення мінімальної пенсії протягом 2026 року.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]