$100 за каждый iPhone: на Буковине задержали таможенника на схеме контрабанды техники Apple, фото

В ходе следственных действий жена таможенника пыталась скрыть деньги и выбросила их во втулке от туалетной бумаги за окно.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Государственном бюро расследований сообщили о задержании заместителя начальника одного из таможенных постов Черновицкой таможни. Должностное лицо задержали во время получения неправомерной выгоды за содействие в незаконном ввозе в Украину мобильных телефонов марки Apple.

Как сообщили в ГБР, таможенник действовал в сговоре с предпринимателями и помогал им ввозить топовые модели iPhone, скрывая технику от таможенного контроля и обеспечивая неуплату обязательных платежей. За свои «услуги» должностное лицо получало по 100 долларов США за каждый незаконно ввезенный телефон.

В так называемый «пакет услуг» входили советы по способам сокрытия техники при пересечении границы, а также обеспечение беспрепятственного проезда через таможенный пост. По данным следствия, только от одного предпринимателя за перевозку одной партии гаджетов должностное лицо получило 10,4 тысячи долларов США.

Задержание произошло во время получения части взятки. Часть средств таможенник ранее получал почтовыми отправлениями. После последнего перемещения техники он поручил передать 4,2 тысячи долларов США своей супруге. Во время следственных действий женщина пыталась скрыть деньги, выбросив их в окно во втулке от туалетной бумаги, указывают в ГБР.

Сотрудники ГБР также провели обыски по месту проживания фигуранта и на таможне. Во время обысков правоохранители изъяли почти полмиллиона гривен в различной иностранной валюте, карты иностранных банков и мобильные телефоны.

Досудебное расследование продолжается.

Правоохранители устанавливают других должностных лиц таможни, которые могут быть причастны к противоправной деятельности.

Сотруднику таможни сообщено о подозрении по факту получения неправомерной выгоды должностным лицом, совершенного по предварительному сговору группой лиц (ч. 3 ст. 368 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.