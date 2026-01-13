  1. В Украине

Россиянин Сергей Тужилов приговорен к пожизненному лишению свободы за казнь украинских военнопленных, — Руслан Кравченко

13:59, 13 января 2026
Российский военный предстал перед судом за казнь украинских защитников.
Россиянин Сергей Тужилов приговорен к пожизненному лишению свободы за казнь украинских военнопленных, — Руслан Кравченко
Фото: СБУ
Во вторник, 13 января, российского военнопленного Сергея Тужилова, позывной «Алтай», приговорили к пожизненному лишению свободы за казнь украинских военнопленных. Об этом сообщил Генеральный прокурор Руслан Кравченко.

По его словам, Тужилов был командиром гранатометного отделения мотострелковой роты 82-го мотострелкового полка 69-й мотострелковой дивизии ВС РФ. Во время повторного вторжения в Харьковскую область он вместе с другими российскими военными занял территорию Волчанского агрегатного завода.

«В июне 2024 года безоружный украинский военнослужащий, потеряв ориентацию в зоне боевых действий, попал на позиции врага. Не имея оружия и шансов на сопротивление, он сдался в плен.

После допроса враг передал информацию командованию. Оттуда поступил приказ убить пленного.

Именно Тужилов предложил исполнителя, подробно инструктировал, выбрал место казни — контрольно-пропускной пункт на территории завода — и лично контролировал казнь — расстрел украинского защитника выстрелом в голову», — сообщил он.

Руслан Кравченко отметил, что в начале июля 2024 года еще двое украинских военных попали в плен. Их привязали к столбам на территории завода.

«После допроса снова прозвучал приказ: “Отправьте их к Бандере”.

На этот раз Тужилов лично принял участие в убийстве. Вместе с другим военным они согласовали план и каждый сделал выстрел в затылок пленному.

24 сентября 2024 года во время освобождения территории завода спецподразделения ГУР взяли российских военных в плен, среди них и “Алтая”. Прокуроры сразу зафиксировали все обстоятельства преступлений и собрали доказательства.

В суде он повторял:

“Я человек военный, выполнял приказ”.

Но выполнение очевидно преступного приказа — не оправдание. Это сознательное военное преступление.

Грубое нарушение правил ведения войны и всех международных конвенций.

Я знаю, о чем говорю.

Я документировал военные преступления в Киевской области во время и после оккупации.

И каждый раз видел одно и то же: фанатично-безумное желание убивать мирных жителей и военных, а приказы, когда они были, служили лишь формальным разрешением на реализацию страшных желаний», — сообщил он.

Суд признал Сергея Тужилова виновным в жестоком обращении с военнопленными, соединенном с умышленными убийствами, совершенными по предварительному сговору группой лиц (ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 438 УК Украины), и назначил максимальное наказание — пожизненное лишение свободы.

«Я понимаю, какого наказания хотят украинцы, уставшие от войны и шокированные жестокостью оккупантов.

Но мы не отвечаем преступлением на преступление. Мы отвечаем законом и соблюдением всех норм: право комбатанта непосредственно участвовать в боевых действиях предусматривает иммунитет от преследования за законные военные действия, однако комбатанты не имеют такого иммунитета в случае нарушений международного гуманитарного права — нарушений законов и обычаев войны, совершения преступлений в отношении защищенных лиц.

Именно этим мы отличаемся от врага.

Именно это делает нас государством, которое имеет право требовать справедливости в специальном трибунале.

За каждым доказательством в этом деле стоит человеческая жизнь, оборванная не в бою, а в плену. Сломанные судьбы матерей, жен и детей.

Поэтому приговор — максимально справедливый, какой мог быть в этой ситуации.

Я убежден: каждое военное преступление должно заканчиваться именно так — пожизненным заключением. Ни расстояние, ни время не станут препятствием справедливому наказанию.

Вечная память Героям», — добавил Руслан Кравченко.

суд ОГП Руслан Кравченко

