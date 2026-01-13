Верховная Рада поддержала отставку Дениса Шмыгаля с должности министра обороны и готовится к кадровым изменениям в правительстве.

Во вторник, 13 января, Верховная Рада поддержала отставку Дениса Шмыгаля с должности министра обороны Украины.

Решение поддержали 265 депутатов.

Напомним, ранее Президент Владимир Зеленский предложил министру цифровой трансформации Михаилу Федорову возглавить Министерство обороны. А министру обороны Денису Шмыгалю предложил должность первого вице-премьер-министра и министра энергетики.

Позже Верховная Рада получила заявления об отставке министра цифровой трансформации Михаила Федорова и министра обороны Дениса Шмыгаля.

