Фіктивні роботи і завищені ціни – на Львівщині викрили посадовців на розкраданні майже 4 млн грн під час ремонту дитячого закладу

За версією правоохоронців, учасники схеми імітували виконання будівельних робіт, завищували вартість матеріалів та підписували фіктивні акти.

Фото: Офіс Генерального прокурора

На Львівщині правоохоронці викрили схему зловживань під час капітального ремонту дитячого закладу відпочинку у Стрийському районі. Йдеться про незаконне заволодіння майже 4 млн грн бюджетних коштів, виділених з бюджету Львова у лютому 2025 року. Про це повідомили в Офісі Генпрокурора.

У цьому закладі проходили оздоровлення діти з вразливих соціальних категорій, внутрішньо переміщені особи та обдарована молодь. За даними слідства, посадовці та підрядник привласнили частину коштів, передбачених на ремонт спальних корпусів.

До складу злочинної групи, за версією правоохоронців, входили колишній начальник районного відділу освіти, екскерівник дитячого табору, директор підрядної компанії та економіст департаменту освіти і культури Львівської міської ради.

Слідство встановило, що ролі між учасниками були чітко розподілені. Організатори координували дії групи та забезпечували укладання незаконних договорів. Виконавці імітували виконання будівельних робіт, завищували вартість матеріалів у звітній документації та підписували фіктивні акти виконаних робіт. Економіст міськради, своєю чергою, готував документи для виділення коштів і сприяв усуненню організаційних перешкод. Внаслідок таких дій місцевому бюджету було завдано збитків на суму майже 4 мільйони гривень.

Усім чотирьом фігурантам повідомлено про підозру у зловживанні службовим становищем, вчиненому організованою групою. Директору підрядної компанії та колишньому керівнику табору також інкримінують службове підроблення.

Наразі слідчі дії тривають, правоохоронці встановлюють інших можливих учасників схеми.

