Фиктивные работы и завышенные цены – во Львовской области разоблачили чиновников в хищении почти 4 млн грн во время ремонта детского учреждения

По версии правоохранителей, участники схемы имитировали выполнение строительных работ, завышали стоимость материалов и подписывали фиктивные акты.

Фото: Офис Генерального прокурора

На Львовщине правоохранители раскрыли схему злоупотреблений во время капитального ремонта детского учреждения отдыха в Стрыйском районе. Речь идет о незаконном завладении почти 4 млн грн бюджетных средств, выделенных из бюджета Львова в феврале 2025 года. Об этом сообщили в Офисе Генпрокурора.

В этом учреждении проходили оздоровление дети из уязвимых социальных категорий, внутренне перемещенные лица и одаренная молодежь. По данным следствия, чиновники и подрядчик присвоили часть средств, предусмотренных на ремонт спальных корпусов.

В состав преступной группы, по версии правоохранителей, входили бывший начальник районного отдела образования, экс-руководитель детского лагеря, директор подрядной компании и экономист департамента образования и культуры Львовского городского совета.

Следствие установило, что роли между участниками были четко распределены. Организаторы координировали действия группы и обеспечивали заключение незаконных договоров. Исполнители имитировали выполнение строительных работ, завышали стоимость материалов в отчетной документации и подписывали фиктивные акты выполненных работ. Экономист горсовета, в свою очередь, готовил документы для выделения средств и способствовал устранению организационных препятствий. В результате таких действий местному бюджету был нанесен ущерб на сумму почти 4 миллиона гривен.

Всем четырем фигурантам сообщено о подозрении в злоупотреблении служебным положением, совершенном организованной группой. Директору подрядной компании и бывшему руководителю лагеря также инкриминируют служебный подлог.

В настоящее время следственные действия продолжаются, правоохранители устанавливают других возможных участников схемы.

