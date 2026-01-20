Умовне покарання визнали надто м’яким: апеляція посилила вирок військовому за домашнє насильство

Апеляційний суд скасував іспитовий строк та призначив реальне позбавлення волі за систематичне насильство щодо колишньої дружини.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Вінницький апеляційний суд задовольнив апеляційну скаргу спеціалізованої прокуратури у сфері оборони та скасував вирок суду першої інстанції через м’якість покарання. Йдеться про справу щодо військовослужбовця, якого було визнано винним у умисному легкому тілесному ушкодженні (ч. 1 ст. 125 Кримінального кодексу України), домашньому насильстві (ст. 126-1 КК України).

Що встановили суди

Судами встановлено, що обвинувачений під час конфлікту вдарив колишню дружину, спричинивши їй легкі тілесні ушкодження (синець на обличчі). Систематично вчиняв психологічне насильство: принижував, погрожував фізичною розправою, вживав нецензурну лексику, залякував, у тому числі в нічний час та в стані алкогольного сп’яніння.

Важливо: домашнє насильство за ст. 126-1 КК України — це не одноразовий конфлікт, а умисні, повторювані дії, які призводять до психологічних страждань та погіршення якості життя потерпілої особи. У цій справі систематичність підтверджувалася як показами потерпілої, так і попередніми постановами суду про притягнення кривдника до адміністративної відповідальності.

Рішення суду першої інстанції

Барський районний суд призначив штраф 850 грн за умисне легке тілесне ушкодження, рік позбавлення волі за домашнє насильство, але звільнив від його відбування з випробуванням (іспитовий строк).

Позиція апеляційного суду

Апеляційний суд дійшов висновку, що таке покарання не відповідає тяжкості вчинених правопорушень, не враховує особу обвинуваченого, зокрема попередні судимості та факт вчинення злочину в стані алкогольного сп’яніння, не забезпечує належної превенції домашнього насильства.

Нове рішення

Вінницький апеляційний суд ухвалив новий вирок, яким залишив штраф 850 грн за ч. 1 ст. 125 КК України, призначив 1 рік реального позбавлення волі за ст. 126-1 КК України, на підставі ст. 70 КК України остаточне покарання визначено шляхом поглинення менш суворого більш суворим — 1 рік позбавлення волі.

Апеляційну скаргу прокурора задоволено.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.