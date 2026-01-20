  1. В Україні
  2. / Судова практика

Умовне покарання визнали надто м’яким: апеляція посилила вирок військовому за домашнє насильство

18:24, 20 січня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Апеляційний суд скасував іспитовий строк та призначив реальне позбавлення волі за систематичне насильство щодо колишньої дружини.
Умовне покарання визнали надто м’яким: апеляція посилила вирок військовому за домашнє насильство
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Вінницький апеляційний суд задовольнив апеляційну скаргу спеціалізованої прокуратури у сфері оборони та скасував вирок суду першої інстанції через м’якість покарання. Йдеться про справу щодо військовослужбовця, якого було визнано винним у умисному легкому тілесному ушкодженні (ч. 1 ст. 125 Кримінального кодексу України), домашньому насильстві (ст. 126-1 КК України).

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Що встановили суди

Судами встановлено, що обвинувачений під час конфлікту вдарив колишню дружину, спричинивши їй легкі тілесні ушкодження (синець на обличчі). Систематично вчиняв психологічне насильство: принижував, погрожував фізичною розправою, вживав нецензурну лексику, залякував, у тому числі в нічний час та в стані алкогольного сп’яніння.

Важливо: домашнє насильство за ст. 126-1 КК України — це не одноразовий конфлікт, а умисні, повторювані дії, які призводять до психологічних страждань та погіршення якості життя потерпілої особи. У цій справі систематичність підтверджувалася як показами потерпілої, так і попередніми постановами суду про притягнення кривдника до адміністративної відповідальності.

Рішення суду першої інстанції

Барський районний суд призначив штраф 850 грн за умисне легке тілесне ушкодження, рік позбавлення волі за домашнє насильство, але звільнив від його відбування з випробуванням (іспитовий строк).

Позиція апеляційного суду

Апеляційний суд дійшов висновку, що таке покарання не відповідає тяжкості вчинених правопорушень, не враховує особу обвинуваченого, зокрема попередні судимості та факт вчинення злочину в стані алкогольного сп’яніння, не забезпечує належної превенції домашнього насильства.

Нове рішення

Вінницький апеляційний суд ухвалив новий вирок, яким залишив штраф 850 грн за ч. 1 ст. 125 КК України, призначив 1 рік реального позбавлення волі за ст. 126-1 КК України, на підставі ст. 70 КК України остаточне покарання визначено шляхом поглинення менш суворого більш суворим — 1 рік позбавлення волі.

Апеляційну скаргу прокурора задоволено.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

апеляція насильство апеляційні суди домашнє насильство

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
В Україні розробляють нові механізми контролю та моніторингу державної підтримки бізнесу

Законопроєкт передбачає автоматизований реєстр для надавачів допомоги, скорочення строків розгляду заявок Антимонопольним комітетом і нові правила підтримки бізнесу під час воєнного стану.

Комітет ВРУ підтримав законопроект про працевлаштування іноземців, попри попередження про соціальні наслідки

Урядова ініціатива передбачає запуск державного веб-порталу вакансій для іноземців, електронні заяви та єдиний дозвіл замість двох.

ВРП призупинила звільнення у відставку судді Олександра Пелиха, підозрюваного в отриманні неправомірної вигоди

У ВРП наявні дисциплінарні скарги відносно судді Пелиха, які наразі перебувають на стадії попередньої перевірки та визначені пріоритетними.

Між свободою та ізоляцією: апеляційний суд у Тернополі визначив баланс у справі про наркотики

Суд підкреслив: грошове забезпечення має бути гарантією належної поведінки, а не формальною альтернативою арешту.

В Україні пропонують полегшити звільнення працівників на ТОТ і в зонах бойових дій

Роботодавцям дозволять звільняти працівників без ризику юридичної відповідальності.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]