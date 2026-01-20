Условное наказание признали слишком мягким: апелляция ужесточила приговор военнослужащему за домашнее насилие

Апелляционный суд отменил испытательный срок и назначил реальное лишение свободы за систематическое насилие в отношении бывшей жены.

Винницкий апелляционный суд удовлетворил апелляционную жалобу специализированной прокуратуры в сфере обороны и отменил приговор суда первой инстанции из-за мягкости наказания. Речь идет о деле в отношении военнослужащего, который был признан виновным в умышленном легком телесном повреждении (ч. 1 ст. 125 Уголовного кодекса Украины), домашнем насилии (ст. 126-1 УК Украины).

Что установили суды

Судами установлено, что обвиняемый во время конфликта ударил бывшую жену, причинив ей легкие телесные повреждения (синяк на лице). Систематически совершал психологическое насилие: унижал, угрожал физической расправой, употреблял нецензурную лексику, запугивал, в том числе в ночное время и в состоянии алкогольного опьянения.

Важно: домашнее насилие по ст. 126-1 УК Украины — это не одноразовый конфликт, а умышленные, повторяющиеся действия, которые приводят к психологическим страданиям и ухудшению качества жизни потерпевшего лица. В этом деле систематичность подтверждалась как показаниями потерпевшей, так и предыдущими постановлениями суда о привлечении обидчика к административной ответственности.

Решение суда первой инстанции

Барский районный суд назначил штраф 850 грн за умышленное легкое телесное повреждение, один год лишения свободы за домашнее насилие, но освободил от его отбывания с испытанием (испытательный срок).

Позиция апелляционного суда

Апелляционный суд пришел к выводу, что такое наказание не соответствует тяжести совершенных правонарушений, не учитывает личность обвиняемого, в частности предыдущие судимости и факт совершения преступления в состоянии алкогольного опьянения, не обеспечивает надлежащей превенции домашнего насилия.

Новое решение

Винницкий апелляционный суд вынес новый приговор, которым оставил штраф 850 грн по ч. 1 ст. 125 УК Украины, назначил 1 год реального лишения свободы по ст. 126-1 УК Украины, на основании ст. 70 УК Украины окончательное наказание определено путем поглощения менее строгого более строгим — 1 год лишения свободы.

Апелляционная жалоба прокурора удовлетворена.

