  В Україні

Володимир Зеленський відклав поїздку на форум у Давосі через ситуацію в енергетиці

13:17, 20 січня 2026
За його словами, що наразі залишитися в Україні є більшим пріоритетом, аніж економічний форум.
Володимир Зеленський відклав поїздку на форум у Давосі через ситуацію в енергетиці
Президент Володимир Зеленський відклав свою поїздку на форум у Давосі на тлі складної ситуації в енергетиці.

За його словами, що наразі залишитися в Україні є більшим пріоритетом, аніж економічний форум.

Водночас, він повідомив, що поїздка можлива, якщо будуть узгоджені конкретні кроки щодо енергетичних пакетів чи додаткового ППО.

Глава держави зазначив, що план процвітання та гарантії безпеки — «дуже важливі два документи», і робота над ними майже завершена. «Залишається остання миля», — додав він.

Володимир Зеленський також підтвердив, що президент США Дональд Трамп запросив Україну долучитись до «Ради миру» щодо сектора Гази.

Володимир Зеленський

