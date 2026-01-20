Володимир Зеленський відклав поїздку на форум у Давосі через ситуацію в енергетиці

За його словами, що наразі залишитися в Україні є більшим пріоритетом, аніж економічний форум.

Президент Володимир Зеленський відклав свою поїздку на форум у Давосі на тлі складної ситуації в енергетиці.

Водночас, він повідомив, що поїздка можлива, якщо будуть узгоджені конкретні кроки щодо енергетичних пакетів чи додаткового ППО.

Глава держави зазначив, що план процвітання та гарантії безпеки — «дуже важливі два документи», і робота над ними майже завершена. «Залишається остання миля», — додав він.

Володимир Зеленський також підтвердив, що президент США Дональд Трамп запросив Україну долучитись до «Ради миру» щодо сектора Гази.

