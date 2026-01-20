  1. В Украине

Владимир Зеленский отложил поездку на форум в Давосе из-за ситуации в энергетике

13:17, 20 января 2026
По его словам, что в настоящее время оставаться в Украине является большим приоритетом, нежели экономический форум.
Президент Владимир Зеленский отложил свою поездку на форум в Давосе на фоне сложной ситуации в энергетике.

По его словам, сейчас оставаться в Украине является большим приоритетом, чем экономический форум.

В то же время он сообщил, что поездка возможна, если будут согласованы конкретные шаги относительно энергетических пакетов или дополнительного ПВО.

Глава государства отметил, что план процветания и гарантии безопасности — «очень важные два документа», и работа над ними почти завершена. «Остается последняя миля», — добавил он.

Владимир Зеленский также подтвердил, что президент США Дональд Трамп пригласил Украину присоединиться к «Совету мира» по сектору Газы.

Владимир Зеленский

