  1. В Україні

Не вистачає стажу до пенсії: як законно «докупити» рік і вийти на пенсію у 65 років

22:36, 20 січня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Що робити, якщо до 65 років бракує страхового стажу, і які умови потрібно виконати, щоб оформити пенсію без відтермінування.
Не вистачає стажу до пенсії: як законно «докупити» рік і вийти на пенсію у 65 років
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Українці, яким не вистачає кількох місяців або року страхового стажу для виходу на пенсію, можуть самостійно вирішити цю проблему. У Головному управлінні Пенсійного фонду України в Миколаївській області пояснили, чи реально «докупити» стаж і оформити пенсію у 65 років.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Якщо не вистачає стажу: реальний приклад

До фахівців звернувся 64-річний чоловік із 14 роками страхового стажу. Для призначення пенсії у 65 років йому бракує лише одного року. Запитання було практичне: чи можна протягом цього року сплачувати добровільні внески і все ж вийти на пенсію вчасно.

Відповідь — так, така можливість передбачена законом.

Хто має право сплачувати добровільні пенсійні внески

Згідно із Законом України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», добровільно сплачувати страхові внески можуть:

  • особи віком від 16 років;
  • громадяни, які не є пенсіонерами;
  • ті, щодо кого є дані в Реєстрі застрахованих осіб.

Для цього потрібно укласти договір про добровільну участь з Пенсійним фондом України.

Як зараховуються добровільні внески

Важливий нюанс:

  • добровільно сплачені внески зараховують до страхового стажу за той місяць, у якому кошти фактично надійшли на рахунок Пенсійного фонду;
  • сплачувати внески можна до моменту призначення пенсії, зокрема протягом року, якого бракує для досягнення необхідного стажу.

На що звернути особливу увагу

Страховий стаж обчислюється по місяць, що передує місяцю подання заяви про призначення пенсії. Тобто всі добровільні внески мають бути сплачені завчасно — ще до звернення за пенсією.

Висновок

Якщо до 65 років не вистачає страхового стажу, це не вирок. Добровільні пенсійні внески дають можливість законно «закрити» необхідний період і вийти на пенсію без відтермінування. Головне — укласти договір із Пенсійним фондом та своєчасно сплачувати внески.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Пенсійний фонд пенсія пенсія в Україні

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
В Україні розробляють нові механізми контролю та моніторингу державної підтримки бізнесу

Законопроєкт передбачає автоматизований реєстр для надавачів допомоги, скорочення строків розгляду заявок Антимонопольним комітетом і нові правила підтримки бізнесу під час воєнного стану.

Комітет ВРУ підтримав законопроект про працевлаштування іноземців, попри попередження про соціальні наслідки

Урядова ініціатива передбачає запуск державного веб-порталу вакансій для іноземців, електронні заяви та єдиний дозвіл замість двох.

ВРП призупинила звільнення у відставку судді Олександра Пелиха, підозрюваного в отриманні неправомірної вигоди

У ВРП наявні дисциплінарні скарги відносно судді Пелиха, які наразі перебувають на стадії попередньої перевірки та визначені пріоритетними.

Між свободою та ізоляцією: апеляційний суд у Тернополі визначив баланс у справі про наркотики

Суд підкреслив: грошове забезпечення має бути гарантією належної поведінки, а не формальною альтернативою арешту.

В Україні пропонують полегшити звільнення працівників на ТОТ і в зонах бойових дій

Роботодавцям дозволять звільняти працівників без ризику юридичної відповідальності.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]