Не вистачає стажу до пенсії: як законно «докупити» рік і вийти на пенсію у 65 років

Що робити, якщо до 65 років бракує страхового стажу, і які умови потрібно виконати, щоб оформити пенсію без відтермінування.

Українці, яким не вистачає кількох місяців або року страхового стажу для виходу на пенсію, можуть самостійно вирішити цю проблему. У Головному управлінні Пенсійного фонду України в Миколаївській області пояснили, чи реально «докупити» стаж і оформити пенсію у 65 років.

Якщо не вистачає стажу: реальний приклад

До фахівців звернувся 64-річний чоловік із 14 роками страхового стажу. Для призначення пенсії у 65 років йому бракує лише одного року. Запитання було практичне: чи можна протягом цього року сплачувати добровільні внески і все ж вийти на пенсію вчасно.

Відповідь — так, така можливість передбачена законом.

Хто має право сплачувати добровільні пенсійні внески

Згідно із Законом України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», добровільно сплачувати страхові внески можуть:

особи віком від 16 років;

громадяни, які не є пенсіонерами;

ті, щодо кого є дані в Реєстрі застрахованих осіб.

Для цього потрібно укласти договір про добровільну участь з Пенсійним фондом України.

Як зараховуються добровільні внески

Важливий нюанс:

добровільно сплачені внески зараховують до страхового стажу за той місяць, у якому кошти фактично надійшли на рахунок Пенсійного фонду;

сплачувати внески можна до моменту призначення пенсії, зокрема протягом року, якого бракує для досягнення необхідного стажу.

На що звернути особливу увагу

Страховий стаж обчислюється по місяць, що передує місяцю подання заяви про призначення пенсії. Тобто всі добровільні внески мають бути сплачені завчасно — ще до звернення за пенсією.

Висновок

Якщо до 65 років не вистачає страхового стажу, це не вирок. Добровільні пенсійні внески дають можливість законно «закрити» необхідний період і вийти на пенсію без відтермінування. Головне — укласти договір із Пенсійним фондом та своєчасно сплачувати внески.

