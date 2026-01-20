Не хватает стажа до пенсии: как законно «докупить» год и выйти на пенсию в 65 лет

Что делать, если к 65 годам не хватает страхового стажа, и какие условия необходимо выполнить, чтобы оформить пенсию без отсрочки.

Украинцы, которым не хватает нескольких месяцев или года страхового стажа для выхода на пенсию, могут самостоятельно решить эту проблему. В Главном управлении Пенсионного фонда Украины в Николаевской области разъяснили, реально ли «докупить» стаж и оформить пенсию в 65 лет.

Если не хватает стажа: реальный пример

К специалистам обратился 64-летний мужчина с 14 годами страхового стажа. Для назначения пенсии в 65 лет ему не хватает лишь одного года. Вопрос был практический: можно ли в течение этого года уплачивать добровольные взносы и все же выйти на пенсию вовремя.

Ответ — да, такая возможность предусмотрена законом.

Кто имеет право уплачивать добровольные пенсионные взносы

Согласно Закону Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании», добровольно уплачивать страховые взносы могут:

лица в возрасте от 16 лет;

граждане, которые не являются пенсионерами;

те, в отношении кого имеются данные в Реестре застрахованных лиц.

Для этого необходимо заключить договор о добровольном участии с Пенсионным фондом Украины.

Как зачисляются добровольные взносы

Важный нюанс:

добровольно уплаченные взносы зачисляются в страховой стаж за тот месяц, в котором средства фактически поступили на счет Пенсионного фонда;

уплачивать взносы можно до момента назначения пенсии, в частности в течение года, которого не хватает для достижения необходимого стажа.

На что обратить особое внимание

Страховой стаж исчисляется по месяц, предшествующий месяцу подачи лицом заявления о назначении пенсии. То есть все добровольные взносы должны быть уплачены заблаговременно — еще до обращения за пенсией.

Вывод

Если к 65 годам не хватает страхового стажа, это не приговор. Добровольные пенсионные взносы дают возможность законно «закрыть» необходимый период и выйти на пенсию без отсрочки. Главное — заключить договор с Пенсионным фондом и своевременно уплачивать взносы.

