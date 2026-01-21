Україна здобула перемогу в міжнародному інвестиційному арбітражі у справі щодо «зеленого тарифу»

Справу ініціювала компанія Modus Energy International B.V. у 2021 році, вимагаючи щонайменше 22,7 млн євро компенсації за нібито порушення її прав через реформу «зеленого тарифу» у 2020 році.

Фото: oilcapital

Арбітражний трибунал при Арбітражному інституті Торгової палати Стокгольма (SCC) виніс остаточне рішення у справі компанії Modus Energy International B.V. (нині — Green Genius International B.V.) проти України, повністю відхиливши всі її вимоги. Про це повідомляє Міністерство юстиції.

Зазначається, що це перше рішення міжнародного арбітражу у справах, що стосуються змін, внесених Законом України про вдосконалення підтримки виробників електроенергії з відновлюваних джерел, зокрема реструктуризації «зеленого тарифу» у 2020 році.

Воно має важливе значення для формування майбутньої арбітражної практики у подібних справах, зазначили у Мін’юсті.

Суть позову

Позов було подано у 2021 році на підставі Договору до Енергетичної хартії. Позивач стверджував, що законодавчі та регуляторні зміни у сфері відновлюваної енергетики, зокрема ухвалення закону про реструктуризацію «зеленого тарифу», нібито порушили його права та призвели до фінансових втрат. Також, на думку позивача, затримки у розрахунках Державного підприємства «Гарантований Покупець» з позивачем за «зелену» електроенергію завдали збитків компанії.

Зокрема, позивач просив трибунал:

- визнати, що Україна порушила положення Договору до Енергетичної хартії та норми міжнародного права;

- встановити порушення стандарту справедливого та рівного режиму та інших заявлених гарантій;

- стягнути з України компенсацію у розмірі щонайменше 22,7 млн євро, включно з заявленими втратами майбутніх доходів;

- присудити відсотки та покласти на Україну всі витрати арбітражного провадження.

Україна послідовно заперечувала проти заявлених вимог і наголошувала, що:

- діяла в межах своїх суверенних повноважень, здійснюючи реформування системи підтримки відновлюваної енергетики з урахуванням економічних та фінансових реалій;

- зміни правового регулювання мали загальний характер, застосовувалися до усіх учасників ринку та не були дискримінаційними.

Україна також звертала увагу на відсутність доказів того, що заявлені фінансові втрати є наслідком її дій, а також на спекулятивний характер розрахунків заявленої суми компенсації.

Що вирішив Арбітражний трибунал

За результатом розгляду справи арбітражний трибунал дійшов висновку, що дії України не порушували її міжнародні зобов’язання за ДЕХ, виходячи з таких міркувань.

Трибунал погодився з тим, що Україна діяла в межах своїх регуляторних повноважень та переслідувала легітимну публічну мету під час реформування системи підтримки відновлюваної енергетики. Він також відзначив відсутність підстав вважати, що позивач мав захищені очікування щодо незмінності регуляторного середовища або гарантованого рівня прибутковості станом на момент здійснення інвестиції.

Окремо трибунал зазначив, що заявлені фінансові вимоги не були належним чином доведені та ґрунтувалися на припущеннях щодо гіпотетичних майбутніх доходів, що не може слугувати підставою для присудження компенсації.

Окремо арбітражний трибунал надав позитивну оцінку способу реструктуризації зеленого тарифу, відзначивши, що уряд транспарентно, в режимі відкритого діалогу з інвесторами, реструктуризував «зелений» тариф на компромісних засадах.

У підсумку трибунал повністю відхилив позовні вимоги позивача.

Україна оцінює це рішення як важливе підтвердження правомірності державної політики у сфері відновлюваної енергетики та як орієнтир для подальшого врегулювання спорів, пов’язаних із реформуванням «зеленого тарифу», повідомляє Мін’юст.

