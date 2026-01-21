Украина одержала победу в международном инвестиционном арбитраже по делу о «зеленом тарифе»

Дело было инициировано компанией Modus Energy International B.V. в 2021 году, требуя по меньшей мере 22,7 млн ​​евро компенсации за якобы нарушение ее прав из-за реформы «зеленого тарифа» в 2020 году.

Арбитражный трибунал при Арбитражном институте Торговой палаты Стокгольма (SCC) вынес окончательное решение по делу компании Modus Energy International B.V. (в настоящее время — Green Genius International B.V.) против Украины, полностью отклонив все её требования. Об этом сообщает Министерство юстиции.

Отмечается, что это первое решение международного арбитража по делам, связанным с изменениями, внесёнными Законом Украины «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно совершенствования условий поддержки производства электроэнергии из альтернативных источников энергии», в частности — реструктуризацией «зелёного тарифа» в 2020 году.

В Минюсте подчёркивают, что это решение имеет важное значение для формирования дальнейшей практики рассмотрения аналогичных споров.

Суть иска

Иск был подан в 2021 году на основании Договора к Энергетической хартии. Истец утверждал, что законодательные и регуляторные изменения в сфере возобновляемой энергетики, в том числе принятие закона о реструктуризации «зелёного тарифа», якобы нарушили его права и привели к финансовым потерям. Также, по мнению истца, задержки в расчётах Государственного предприятия «Гарантированный покупатель» за «зелёную» электроэнергию нанесли ущерб компании.

В частности, истец просил трибунал:

признать, что Украина нарушила положения Договора к Энергетической хартии и нормы международного права;

установить нарушение стандарта справедливого и равного режима и других заявленных гарантий;

взыскать с Украины компенсацию в размере не менее 22,7 млн евро, включая заявленные потери будущих доходов;

присудить проценты и возложить на Украину все расходы по арбитражному разбирательству.

Украина последовательно возражала против заявленных требований и подчёркивала, что:

действовала в пределах своих суверенных полномочий, реформируя систему поддержки возобновляемой энергетики с учётом экономических и финансовых реалий;

изменения в правовом регулировании носили общий характер, применялись ко всем участникам рынка и не были дискриминационными.

Также Украина обращала внимание на отсутствие доказательств того, что заявленные финансовые потери были следствием её действий, а также на спекулятивный характер расчётов заявленной суммы компенсации.

Что решил арбитражный трибунал

По результатам рассмотрения дела арбитражный трибунал пришёл к выводу, что действия Украины не нарушали её международных обязательств по Энергетической хартии, исходя из следующих соображений.

Трибунал согласился с тем, что Украина действовала в рамках своих регуляторных полномочий и преследовала легитимную публичную цель при реформировании системы поддержки возобновляемой энергетики. Также он отметил отсутствие оснований полагать, что у истца были защищённые ожидания относительно неизменности регуляторной среды или гарантированного уровня доходности на момент осуществления инвестиций.

Отдельно трибунал подчеркнул, что заявленные финансовые требования не были должным образом обоснованы и основывались на предположениях о гипотетических будущих доходах, что не может служить основанием для присуждения компенсации.

Кроме того, арбитражный трибунал положительно оценил способ реструктуризации «зелёного тарифа», отметив, что правительство провело её прозрачно, в режиме открытого диалога с инвесторами и на компромиссной основе.

В итоге трибунал полностью отклонил исковые требования истца.

Украина расценивает это решение как важное подтверждение законности государственной политики в сфере возобновляемой энергетики и как ориентир для дальнейшего урегулирования споров, связанных с реформированием «зелёного тарифа», сообщает Минюст.

