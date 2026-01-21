  1. В Україні

Нотаріальна палата просить Мін’юст змінити правила звітності за бланками через відключення світла

21:05, 21 січня 2026
НПУ звернулася до Мін’юсту щодо проблем із звітністю щодо спеціальних бланків нотаріальних документів під час блекаутів.
Нотаріальна палата України звернулася до Міністерство юстиції з пропозицією врегулювати проблемні питання звітності щодо спеціальних бланків нотаріальних документів, які загострилися через регулярні масовані удари РФ по енергетичній інфраструктурі та пов’язані з цим відключення електроенергії.

У НПУ зазначили, що нотаріуси неухильно дотримуються вимог щодо внесення відомостей про використання спеціальних бланків, однак перебої з електропостачанням, відсутність інтернету та проблеми з доступом до державних реєстрів істотно ускладнюють їхню роботу та прийом громадян.

Там вказують, що особливо, це стосується випадків, коли звертаються військовослужбовці, яким терміново потрібно засвідчити справжність підпису на заяві, посвідчити довіреність або заповіт, але нотаріуси змушені відмовляти їм у вчиненні нотаріальних дій через ускладнення своєчасного внесення  відомостей про витрачені  бланки до Єдиного реєстру бланків, щоб не потрапити під санкції.

Відтак, враховуючи критичність ситуації, зважаючи на численні звернення нотаріусів з усіх регіонів країни, НПУ просить Міністерство юстиції ініціювати внесення змін до постанови КМУ від 09.12.2021 №1290 (в редакції постанови КМУ від 11 квітня  2025 № 416) та інших відповідних нормативно-правових актів, де передбачити можливість внесення нотаріусами відомостей про витрачання бланків до Єдиного реєстру бланків протягом 5-ти робочих днів.

Крім того, у Палаті просять не зупиняти нотаріальну діяльність нотаріусів, які не мають змоги своєчасно внести дані через обмеження електропостачання, відсутність інтернету чи несправність техніки, а також не вимагати від них підтверджуючих документів від енергетичних або телекомунікаційних компаній, оскільки в умовах війни нотаріуси можуть бути позбавлені змоги отримати підтверджуючі документи або їх неможливо отримати.

На думку НПУ, достатнім підтвердженням поважності причин несвоєчасного внесення відомостей має бути акт у довільній формі, складений самим нотаріусом, із зазначенням дати, вихідного номера та засвідчений підписом і печаткою.

Стрічка новин

Блоги
Публікації
