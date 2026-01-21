  1. В Украине

Нотариальная палата просит Минюст изменить правила отчетности по бланкам из-за отключений света

21:05, 21 января 2026
НПУ обратилась в Минюст по поводу проблем с отчетностью по специальным бланкам нотариальных документов во время блэкаутов.
Нотариальная палата Украины обратилась в Министерство юстиции с предложением урегулировать проблемные вопросы отчетности по специальным бланкам нотариальных документов, которые обострились из-за регулярных массированных ударов РФ по энергетической инфраструктуре и связанных с этим отключений электроэнергии.

В НПУ отметили, что нотариусы неукоснительно соблюдают требования по внесению сведений об использовании специальных бланков, однако перебои с электроснабжением, отсутствие интернета и проблемы с доступом к государственным реестрам существенно усложняют их работу и прием граждан.

Там указывают, что особенно это касается случаев, когда обращаются военнослужащие, которым срочно необходимо удостоверить подлинность подписи на заявлении, оформить доверенность или завещание, однако нотариусы вынуждены отказывать им в совершении нотариальных действий из-за осложнений с своевременным внесением сведений об израсходованных бланках в Единый реестр бланков, чтобы не попасть под санкции.

В связи с этим, учитывая критичность ситуации и многочисленные обращения нотариусов со всех регионов страны, НПУ просит Министерство юстиции инициировать внесение изменений в постановление КМУ от 09.12.2021 №1290 (в редакции постановления КМУ от 11 апреля 2025 №416) и другие соответствующие нормативно-правовые акты, предусмотрев возможность внесения нотариусами сведений об использовании бланков в Единый реестр бланков в течение 5 рабочих дней.

Кроме того, в Палате просят не приостанавливать нотариальную деятельность нотариусов, которые не имеют возможности своевременно внести данные из-за ограничений электроснабжения, отсутствия интернета или неисправности техники, а также не требовать от них подтверждающих документов от энергетических или телекоммуникационных компаний, поскольку в условиях войны нотариусы могут быть лишены возможности получить такие подтверждения либо их невозможно получить.

По мнению НПУ, достаточным подтверждением уважительности причин несвоевременного внесения сведений должен быть акт в произвольной форме, составленный самим нотариусом, с указанием даты, исходящего номера и удостоверенный подписью и печатью.

Украина минюст нотариус война нотариат отключение света обстрел графики отключений света

