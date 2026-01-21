Подвійне вбивство в Києві: апеляційний суд визнав 15 років зам’яким покаранням

Київський апеляційний суд за скаргою прокурорів посилив вирок у справі про подвійне вбивство на Оболоні.

За апеляційною скаргою прокурорів Київської міської прокуратури суд скасував вирок Оболонського районного суду Києва, яким 39-річного чоловіка, обвинуваченого в умисному вбивстві двох людей та замаху на вбивство ще трьох, було засуджено до 15 років позбавлення волі.

Прокурори вважають це покарання надто м’яким і наполягали на призначенні обвинуваченому довічного позбавлення волі, розповіли у прокуратурі.

Злочин стався у листопаді 2022 року в одній із квартир на Оболоні. Чоловік тимчасово проживав у знайомих — разом із власницею житла, її співмешканцем, сином та братом.

Під час вечері між орендарем і власницею квартири виникла сварка. Жінка висловила невдоволення тим, що чоловік проживає у них, та попросила співмешканця вигнати його. У відповідь орендар спочатку вдарив чоловіка, а згодом завдав йому та жінці численні ножові поранення, від яких вони померли.

Після цього нападник напав на ще одну жінку, яка перебувала в квартирі й стала свідком злочину. Він завдав їй щонайменше шість ударів ножем, після чого, вважаючи її мертвою, переніс до іншої кімнати. Потерпіла вижила.

Згодом чоловік намагався вбити сина власниці квартири та її брата, які також стали свідками подій.

Під час судового розгляду обвинувачений своєї вини не визнав, не розкаявся та заявляв, що нібито захищався від нападу п’яти осіб. Прокуратура вважає ці показання неправдивими.

Вироком Київського апеляційного суду чоловіка засуджено до довічного позбавлення волі.

