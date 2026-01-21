  1. В Украине

Двойное убийство в Киеве: апелляционный суд признал 15 лет мягким наказанием

21:23, 21 января 2026
Киевский апелляционный суд по жалобе прокуроров ужесточил приговор по делу о двойном убийстве на Оболони.
Двойное убийство в Киеве: апелляционный суд признал 15 лет мягким наказанием
По апелляционной жалобе прокуроров Киевской городской прокуратуры суд отменил приговор Оболонского районного суда Киева, которым 39-летний мужчина, обвиняемый в умышленном убийстве двух человек и покушении на убийство еще троих, был приговорен к 15 годам лишения свободы.

Прокуроры считают это наказание слишком мягким и настаивали на назначении обвиняемому пожизненному лишению свободы, рассказали в прокуратуре.

Преступление произошло в ноябре 2022 года в одной из квартир Оболони. Мужчина временно проживал у знакомых вместе с владелицей жилья, ее сожителем, сыном и братом.

Во время ужина между арендатором и владелицей квартиры возникла ссора. Женщина выразила недовольство тем, что мужчина проживает у них и попросила сожителя выгнать его. В ответ арендатор сначала ударил мужчину, а затем нанес ему и женщине многочисленные ножевые ранения, от которых они умерли.

После этого нападавший напал на еще одну женщину, которая находилась в квартире и стала свидетелем преступления. Он нанес ей не менее шести ударов ножом, после чего, считая ее мертвой, перенес в другую комнату. Потерпевшая выжила.

Впоследствии мужчина пытался убить сына владелицы квартиры и ее брата, также ставших свидетелями событий.

В ходе судебного разбирательства обвиняемый своей вины не признал, не раскаялся и заявлял, что якобы защищался от нападения пяти человек. Прокуратура считает эти показания ложными.

Приговором Киевского апелляционного суда мужчина приговорен к пожизненному лишению свободы.

Киев апелляция приговор

