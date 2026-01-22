  1. В Україні

На Закарпатті посадовці привласнили 6,2 млн грн під час будівництва спорткомплексу для школи

07:18, 22 січня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
До суду скерували обвинувальний акт щодо чотирьох осіб, які розікрали понад 6 млн гривень бюджетних коштів під час будівництва спорткомплексу в Мукачівському районі.
На Закарпатті посадовці привласнили 6,2 млн грн під час будівництва спорткомплексу для школи
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

На Закарпатті скерували до суду обвинувальний акт стосовно чотирьох осіб, яких привласнили кошти місцевого бюджету під час будівництва спортивного комплексу в селі Поляна Мукачівського району. Про це розповіли у прокуратурі.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

За даними слідства, директор підприємства-підрядника, керівник одного з відділів Полянської сільської ради та двоє приватних підприємців організували схему фіктивного виконання будівельних робіт. У документах вони зазначали роботи та матеріали, які фактично не виконувалися і не постачалися.

Понад 3,5 млн гривень учасники схеми вивели у готівку під виглядом оплати за матеріали та роботи. Частину будівельних конструкцій, зокрема дах, стіни, перекриття та люки, було відображено лише в актах виконаних робіт, складених заднім числом.

Загалом, за інформацією прокуратури, фігуранти справи привласнили понад 5,5 млн гривень під час будівництва спорткомплексу та майже 0,5 млн гривень під час капітального ремонту укриття для школярів у тій самій школі. Сума збитків, підтверджена судовими експертизами, становить близько 6,2 млн гривень.

У межах досудового розслідування на майно обвинувачених накладено арешт на суму понад 13,6 млн гривень.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
В Україні готуються запровадити спеціалізовані спортивні класи для школярів

Законопроєкти передбачають розширення державної підтримки освіти та створення спеціалізованих спортивних класів.

Нові повноваження селищних ТЦК: законопроєкт удосконалює систему військового обліку під час мобілізації

Законопроєкт має розширити повноваження щодо мобілізаційної підготовки та діяльності селищних ТЦК.

Індивідуальні трудові спори в проєкті Трудового кодексу: що саме змінюється

Проєкт Трудового кодексу системно описує підстави, порядок і строки врегулювання трудових конфліктів між працівником і роботодавцем.

Спроба оскарження провалилася: Хмельницький апеляційний суд визнав законним заочний вирок депутату РФ

Апеляційна інстанція підтвердила вирок російському депутату за посягання на територіальну цілісність України.

ВРП звернулася до Генпрокурора через загрозу незалежності суддів

За повідомленнями суддів про втручання у їх судів Вища рада правосуддя звернулася до правоохоронних органів.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]