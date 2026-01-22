На Закарпатті посадовці привласнили 6,2 млн грн під час будівництва спорткомплексу для школи

До суду скерували обвинувальний акт щодо чотирьох осіб, які розікрали понад 6 млн гривень бюджетних коштів під час будівництва спорткомплексу в Мукачівському районі.

На Закарпатті скерували до суду обвинувальний акт стосовно чотирьох осіб, яких привласнили кошти місцевого бюджету під час будівництва спортивного комплексу в селі Поляна Мукачівського району. Про це розповіли у прокуратурі.

За даними слідства, директор підприємства-підрядника, керівник одного з відділів Полянської сільської ради та двоє приватних підприємців організували схему фіктивного виконання будівельних робіт. У документах вони зазначали роботи та матеріали, які фактично не виконувалися і не постачалися.

Понад 3,5 млн гривень учасники схеми вивели у готівку під виглядом оплати за матеріали та роботи. Частину будівельних конструкцій, зокрема дах, стіни, перекриття та люки, було відображено лише в актах виконаних робіт, складених заднім числом.

Загалом, за інформацією прокуратури, фігуранти справи привласнили понад 5,5 млн гривень під час будівництва спорткомплексу та майже 0,5 млн гривень під час капітального ремонту укриття для школярів у тій самій школі. Сума збитків, підтверджена судовими експертизами, становить близько 6,2 млн гривень.

У межах досудового розслідування на майно обвинувачених накладено арешт на суму понад 13,6 млн гривень.

