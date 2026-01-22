На Закарпатье чиновники присвоили 6,2 млн грн во время строительства спорткомплекса для школы

В суд направили обвинительный акт в отношении четырех человек, разворовавших более 6 млн гривен бюджетных средств во время строительства спорткомплекса в Мукачевском районе.

На Закарпатье направили в суд обвинительный акт в отношении четырех человек, которых присвоили средства местного бюджета во время строительства спортивного комплекса в селе Поляна Мукачевского района. Об этом рассказали в прокуратуре.

По данным следствия, директор предприятия-подрядчика, руководитель одного из отделов Полянского сельского совета и два частных предпринимателя организовали схему фиктивного выполнения строительных работ. В документах они указывали на работы и материалы, которые фактически не выполнялись и не поставлялись.

Более 3,5 млн гривен участники схемы обналичили под видом оплаты за материалы и работы. Часть строительных конструкций, в том числе крыша, стены, перекрытия и люки, были отражены только в актах выполненных работ, составленных задним числом.

В целом, по информации прокуратуры, фигуранты дела присвоили более 5,5 млн. гривен при строительстве спорткомплекса и почти 0,5 млн. гривен во время капитального ремонта укрытия для школьников в той же школе. Сумма ущерба, подтвержденная судебными экспертизами, составляет около 6,2 млн гривен.

В рамках досудебного расследования на имущество обвиняемых наложен арест на сумму более 13,6 млн гривен.

